Экономист: необходимо не применять политику "открытых дверей", но и не закрываться от иммигрантов

"(…) сейчас нам нужна очень четкая иммиграционная политика, будем ли мы принимать только из Центральной Азии или сделаем какие-то квоты. Наверное, нам следует хотеть больше разнообразных компетенций и национальностей, которые могли бы здесь более успешно интегрироваться и искать возможности для интеграции, а не замыкаться в русскоязычных сообществах", - в понедельник сказал Н. Мачюлис.
"Ошибки других стран известны и существует необходимость четко определенной иммиграционной политики, которой у нас, как ни странно, пока нет", - пояснил он.
Н. Мачюлис подчеркнул, что необходимо найти баланс, не применять политику "открытых дверей", но и не закрываться от иммигрантов.
По его словам, следует также учитывать квалификацию потенциальных работников и учитывать направление, в котором страна должна двигаться в плане миграционной политики.
"Необходимо найти разумный баланс, потому что обе крайности плохи. Одна крайность – полностью открыть дверь и сказать, что все, кто хочет сюда приезжайте сюда, живите и работайте, другая крайность – полностью закрыться. Да, у нас несколько лет была нехватка работников, эта проблема почти полностью решена, очень небольшое количество компаний говорят, что им не хватает работников, по сравнению со средним показателем за последние пять лет", - сказал экономист.
"Обычно существует нехватка очень высококвалифицированных, образованных работников, которые иммигрируют очень редко. Здесь мы можем радоваться иммиграции, но когда мы смотрим на то, как они интегрируются, они работают водителями, в транспортной сфере, курьерами в сфере общепита (...). Хорошо, они заполнили рабочие места, они работают, они предоставляют те услуги, которые нам нужны и не могут выполнять жители Литвы, они платят налоги, но есть определенные границы", - заверил он.
В заключение главный экономист Swedbank подчеркнул, что позаботиться о том, чтобы в стране не образовывались закрытые сообщества, которые получают только пропагандистскую информацию на русском языке, и учитывать их долгосрочную интеграцию в общество.
"Если мы совершенно не заботимся о том, как эти люди интегрируются, или если образуются какие-то закрытые сообщества, которые не имеют доступа к информации не на русском языке и получают только пропаганду на русском языке, то их долгосрочную интеграцию в общество в таком случае трудно представить", - изложил Н. Мачюлис.
"Примером является Швеция, куда приехало много разных иммигрантов, они поселились в небольших общинах и не учат шведский язык, уровень безработицы среди них в пять раз выше, чем среди населения, родившегося в Швеции. Наверное, наша цель не в том, чтобы иметь большое количество жителей, которые не могут ни работать, ни интегрироваться", - сказал он.
Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), в этом году впервые в истории страны число иностранцев, проживающих в Литве, превысило 200 тыс.
В прошлом году это были в основном украинские военные беженцы и граждане Беларуси, преследуемые режимом. По оценкам, в стране проживают 86 тыс. украинцев и 62 тыс. белорусов.
По данным министерства, в прошлом году в Литву приехали на заработки 50 тыс. иностранцев, основными странами происхождения которых являются Беларусь, Узбекистан, Украина, Кыргызстан, также растет число иностранцев, приезжающих из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.