Экономист Luminor: новые налоги могут замедлить рост Литвы

„Наша экономика творит чудеса и стремительно растет, а данные по бюджету за прошлый год свидетельствуют о том, что он был самым маленьким в странах Балтии и значительно ниже, чем в Германии — 1,3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) вместо предсказанных 3 проц. Это около 1,2 миллиарда евро сверхпланового дохода, что свидетельствует о силе нашего экономического роста. (…) Если этот паровоз продолжит движение, то мы точно сможем выкрутиться без значительного повышения налогов“, — сказал Ж. Маурицас.
„Если мы продолжим двигаться в таком темпе, возможно, хватит лишь косметических налоговых изменений — отмены одной-другой льготы, одного дополнительного налога, который не наносит вреда экономике. НДС и налог на прибыль предприятий, которые потенциально могут отпугнуть инвесторов и замедлить рост“, — сказал экономист.
По словам эксперта, внутреннее потребление является важнейшим фактором экономического роста Литвы, который способствовал развитию практически всех секторов государства. По его мнению, это может помочь ЕС в преодолении ожидаемой рецессии.
„Внутреннее потребление является основным двигателем экономики, но не единственным. Литва выгодно отличается от Латвии, Эстонии и других стран ЕС. Здесь в прошлом году мы увидели рост во всех основных секторах: транспорт, промышленность, строительство, высокая добавленная стоимость и сельское хозяйство. Все сектора подтянулись вперед, и это ускорило наш рост, если мы продолжим двигаться в этом направлении — мы, возможно, даже перепрыгнем рецессию. (...) Литва показала, что способна расти даже в условиях стагнации рынка“, — прогнозирует Ж. Маурицас.
Министерство финансов во главе с Римантасом Шаджюсом зарегистрировало проект налоговой реформы. В проекте ведомство предлагает применять нулевую ставку к недвижимому имуществу, стоимость которого не превышает 40 тыс. евро.
Как предусмотрено в проекте министерства, ставка в размере 0,1 проц. будет применяться к недвижимости стоимостью от 40 тыс. до 200 тыс. евро. Ставка в 0,2 проц. – до 400 тыс. евро, ставка в 0,5 проц.– до 600 тыс. евро. Наконец, ставку в 1 проц. предлагается применять к недвижимости стоимостью свыше 600 тыс. евро.
Проект предусматривает, что налоговая ставка в размере 20 проц. будет применяться к годовому доходу до 36 средних заработных плат (СЗП), для дохода от 36 до 60 СЗП – ставка в размере 25 проц., от 60 до 120 СЗП – ставка в размере 32 проц. Подобные налоговые планы правящие предлагали и ранее.
Четвертая, недавно предложенная ставка коснется жителей, зарабатывающих более 120 СЗП, и составит 36 проц.
Министерство финансов предлагает обложить 10-процентным налогом все договоры страхования, не связанные со страхованием жизни. Представленный в среду законопроект о налоговой реформе предусматривает исключение только для договоров страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств.
По предложению Минфина, после принятия поправок налог будет начисляться на общую сумму взносов, указанных в договорах, заключенных (продленных, измененных, если также изменяется размер страховой премии) за календарный квартал. Так называемый взнос за безопасность будут платить все работающие в Литве страховщики от общей суммы страховых взносов, указанных в договорах страхования, не связанных со страхованием жизни.
Ведомство также предлагает ввести налог на сахар по двум ставкам на 100 литров произведенного напитка. Первая ставка — 7,4 евро за 100 литров — будет применяться, если содержание сахара на 100 миллилитров напитка не превышает 8 граммов.
Между тем, если 100 мл напитка содержат более 8 граммов сахара, будет применяться налог в размере 21 евро. Такой тариф будет применяться также ко всем энергетическим напиткам.
Кроме того, налог на сахар будет распространяться на все энергетические напитки.
По оценкам Минфина, этот налог позволит собрать 25 млн евро.