Экономист Luminor: новые налоги могут замедлить рост Литвы

„Наша экономика творит чудеса и стремительно растет, а данные по бюджету за прошлый год свидетельствуют о том, что он был самым маленьким в странах Балтии и значительно ниже, чем в Германии — 1,3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) вместо предсказанных 3 проц. Это около 1,2 миллиарда евро сверхпланового дохода, что свидетельствует о силе нашего экономического роста. (…) Если этот паровоз продолжит движение, то мы точно сможем выкрутиться без значительного повышения налогов“, — сказал Ж. Маурицас.