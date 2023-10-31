Экономист: литовская экономика неплохо прошла полосу препятствий в этом году

"Литовская экономика неплохо прошла полосу испытаний этого года, но проблемы на экспортных рынках могут затянуться. Экономики Европейского союза сталкиваются не только с циклическими вызовами высоких процентных ставок, спада потребления и вялого инвестиционного спроса. Европа переживает дорогостоящий этап энергетической трансформации, кроме того, она не в состоянии обеспечить себя местным промышленным сырьем, многие критически важные виды сырья приходится импортировать, что повышает уязвимость региона в мире из-за возникающих тенденций деглобализации и геополитической поляризации. По этим причинам экономика Литвы в следующем году вернется на территорию роста, но будет расти ниже своего потенциала", – предупредила экономист.