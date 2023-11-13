Экономист: ЕЦБ может начать снижение процентных ставок уже в марте

Я бы сказал, что в марте может быть. Конечно, он (ЕЦБ – ELTA) инертен, он опаздывает с представлением решений на несколько месяцев, но причин для него (не снижать процентные ставки – ELTA) мало, потому что в конце января будет объявлено, что Еврозона находится в рецессии, почти 100 проц." – заявил Ж. Маурицас в понедельник в интервью для Žinių radijas.
"Если цена на нефть сохранится и не произойдет дополнительных потрясений, то в реальности годовая инфляция может опуститься даже ниже 2 проц., по крайней мере, на какое-то время. (...) Если факты покажут наличие рецессии и низкой инфляции, я думаю, что они снизят", – пояснил он.
Ж. Маурицас утверждал, что эффект от повышения процентных ставок в экономике проявляется только через полгода или год, поэтому сокращение профицита денег в еврозоне и замедление экономического роста будут наиболее отчетливо заметны весной следующего года.
"Вполне вероятно, что наступит тот день, и он очень близок, когда начнутся процессы, которые начнут замедлять экономический рост, и сейчас они уже практически начались, потому что эффект от повышения процентных ставок проявляется от полугода до 1-1,5 лет", – сказал экономист.
"Начали повышать (процентные ставки – ELTA) летом прошлого года, поэтому сейчас только начинает ощущаться реальный эффект от первоначального повышения, но финальный этап мы почувствуем только через полгода. Весна будет достаточно сложной", – заверил он.
В конце октября Совет управляющих ЕЦБ принял решение оставить все три ключевые процентные ставки без изменений после десяти повышений подряд. Отмечается, что базовая ставка по кредитам, ставка по депозитам и ставка по маржинальным кредитам останутся прежними – соответственно 4,5, 4 и 4,75 проц.
Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис прогнозирует, что ЕЦБ снизит процентные ставки уже в апреле следующего года.