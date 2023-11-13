Экономист: ЕЦБ может начать снижение процентных ставок уже в марте

Я бы сказал, что в марте может быть. Конечно, он (ЕЦБ – ELTA) инертен, он опаздывает с представлением решений на несколько месяцев, но причин для него (не снижать процентные ставки – ELTA) мало, потому что в конце января будет объявлено, что Еврозона находится в рецессии, почти 100 проц." – заявил Ж. Маурицас в понедельник в интервью для Žinių radijas.

"Если цена на нефть сохранится и не произойдет дополнительных потрясений, то в реальности годовая инфляция может опуститься даже ниже 2 проц., по крайней мере, на какое-то время. (...) Если факты покажут наличие рецессии и низкой инфляции, я думаю, что они снизят", – пояснил он.

Ж. Маурицас утверждал, что эффект от повышения процентных ставок в экономике проявляется только через полгода или год, поэтому сокращение профицита денег в еврозоне и замедление экономического роста будут наиболее отчетливо заметны весной следующего года.