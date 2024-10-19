Единственный шанс: в Старом городе продают барочное здание

На столичной улице Аушрос Варту продают здание площадью 484 кв. м. Это здание уникально. И не только потому, что было построено в XVI в. и в нем работала гостиница Roma. В XXI в. здание снова стало гостиницей. Похожих историй в Старом городе Вильнюса нет, многие здания купить вряд ли получится. Бывшее здание гостиницы Romа, а сейчас Roomа, в котором 15 номеров, ждет нового хозяина.
Здание было реконструировано в 2020–2022 гг. Оно находится на старой улице города в окружении церквей, костелов, рядом с филармонией. Здание принадлежало богатым вельможам и купцам, чиновникам магистрата. Когда-то в номерах этой гостиницы перед дальней дорогой отдыхали богатые гости города.
Все номера в гостинице уникальны. На стенах сохранены и отреставрированы фрагменты фресок или сами фрески. Восстановлен внутренний дворик в итальянском стиле.
Виды из номеров завораживают. С одной стороны виден храм Св, Тересы и Ворота Зари – единственные уцелевшие ворота городской стены, опоясывавшей Вильнюс. По соседству видны купола церкви Святого Духа.
Рядом с гостиницей находится легендарный ресторан Medininkai и множество уютных кафе Старого города. В самом здании работают два отличных ресторана.