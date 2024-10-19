Единственный шанс: в Старом городе продают барочное здание

На столичной улице Аушрос Варту продают здание площадью 484 кв. м. Это здание уникально. И не только потому, что было построено в XVI в. и в нем работала гостиница Roma. В XXI в. здание снова стало гостиницей. Похожих историй в Старом городе Вильнюса нет, многие здания купить вряд ли получится. Бывшее здание гостиницы Romа, а сейчас Roomа, в котором 15 номеров, ждет нового хозяина.