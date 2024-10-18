ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки

В предыдущий раз ЕЦБ понижал ключевую ставку в июне

В начале июня Европейский центробанк впервые с 2019 года снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Это смягчение стало первым подобным шагом в денежно-кредитной политике с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составляла 2,2%, а базовая - 2,8%. При этом в Германии в августе рост потребительских цен обновил минимум с марта 2021 года и составил всего 1,9%, что эксперты связывают в первую очередь с удешевлением топлива. Базовая инфляция в ФРГ в сентябре также ослабла до 2,8% - это самый низкий показатель с февраля 2022 года.