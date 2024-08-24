ЕЦБ одобрил кандидатуру Эжярскене на должность гендиректора и председателя правления банка Citadele

Эжярскене, которая до сих пор занимала должность члена правления банка Citadele и руководителя розничного банковского обслуживания в странах Балтии, накопила опыт стратегического управления и разработки клиентоориентированных решений в странах Балтии.

„Благодарю за оказанное мне доверие, предоставляя мне возможность занять эту должность. Оценивая достижения банка, я вижу большой потенциал на будущее. Поэтому я верю, что вместе с нашей мотивированной командой мы продолжим успешно преодолевать вызовы и приносить исключительную ценность нашим клиентам, акционерам, бизнесу и другим сообществам в странах Балтии“, - цитируется в сообщении Эжярскене.