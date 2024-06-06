ЕЦБ начал снижать ключевую ставку. Европа победила инфляцию?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Об этом он объявил в четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне после очередного заседания руководства банка. Принятое решение не стало неожиданностью. Европейский регулятор под руководством Кристин Лагард заблаговременно дал понять финансовым рынкам, что видит возможность приступить к смягчению своей денежно-кредитной политики, поскольку в 20 странах, перешедших на валюту евро, инфляция явно замедляется.
Всплеск цен из-за ковида и войны в Украине
Резкое ужесточение денежной политики ЕЦБ в 2022/2023 годах было вызвано глобальным всплеском инфляции. Рост мировых цен значительно ускорился еще во время пандемии COVID-19, когда многочисленные локдауны привели к длительным сбоям в мировой экономике, и достиг рекордных за последние десятилетия темпов из-за энергетического кризиса, разразившегося на фоне полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года.
Эта война вызвала, в частности, скачок цен на нефть и беспрецедентное удорожание природного газа, поскольку „Газпром“ прекратил его поставки в Германию и другие страны Евросоюза. Больше всего цены на энергоносители взлетели именно в Европе, и это повлекло за собой быстрое удорожание практически всех товаров и услуг.
С целью борьбы с инфляцией многим центральным банкам мира пришлось повысить ключевые ставки, под которые они выдают кредиты коммерческим банкам и тем самым регулируют поступление денег в экономику. Федеральная резервная система США (ФРС) подняла свою базовую ставку до диапазона 5,25-5,50% - самого высокого уровня за 22 года, а, к примеру, Центральный банк России - до 16%, ведь традиционно более высокую российскую инфляцию дополнительно сильно разогнали значительно увеличившиеся военные расходы.
ЕЦБ начал ужесточать свою денежно-кредитную политику в июле 2022 года с уровня 0% годовых, на котором ключевая ставка оставалось к тому моменту уже более шести лет. Многолетняя политика сверхдешевых денег была реакцией на долговой кризис в Греции и ряде других стран еврозоны.
ЕЦБ стал действовать раньше американской ФРС
В Америке ФРС начала поднимать ставку на четыре месяца раньше, и действовала при этом куда более решительно, чем европейский регулятор. Впоследствии критики неоднократно обвиняли руководство ЕЦБ в том, что оно слишком поздно осознало опасность и масштабы надвигавшейся инфляции. В сентябре 2023 года ставка в еврозоне после десяти повышений подряд выросла до 4,5%.
И вот теперь ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пунктов (б.п.), что считается стандартной величиной при изменении ставки. Долго время на финансовых рынках исходили из того, что к снижению сначала приступит ФРС, ведь она раньше начала поднимать ставку и довела ее до более высокого уровня.
Однако темпы инфляции в США замедлились не столь сильно, как ожидалось (в апреле до 3,4%), поэтому европейский регулятор смог раньше, чем американский, приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Иными словами - к стимулированию экономики, которая пока растет в еврозоне довольно медленно, а в Германии, крупнейшей стране ЕС, и вовсе пробуксовывает.