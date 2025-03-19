2025.03.19 07:06

Две американскиe компании увольняют работников в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Две связанные между собой компании американского капитала, работающие в сфере ИТ и программирования компьютеров, увольняют больше 50 работников, сообщает портал madeinvilnius.lt со ссылкой на агенство BNS.

Shift4 Payments Lithuania уведомила об увольнении 32, а Revel Systems – 24 работников.

Службе занятости Shift4 Payments Lithuania сообщила об увольнении 32 из 616 работников: в основном специалистов по обслуживанию клиентов (13), специалистов по качеству, инженеров систем Android, Python и программистов.

Revel Systems уволит 24 из 191 работника – также уволит специалистов по обслуживанию клиентов (6), инженеров качества систем, инженеров по созданию оборудования и др.

Причина увольнений – организационные изменения.

По данным Центра реестров, по 100% акций Shift4 Payments Lithuania и Revel Systems напрямую или косвенно контролирует американская компания Shift4 Payments, которую возглавляет американец Джаред Тейлор Айзекман.

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