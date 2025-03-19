Две американскиe компании увольняют работников в Вильнюсе

Shift4 Payments Lithuania уведомила об увольнении 32, а Revel Systems – 24 работников.
Службе занятости Shift4 Payments Lithuania сообщила об увольнении 32 из 616 работников: в основном специалистов по обслуживанию клиентов (13), специалистов по качеству, инженеров систем Android, Python и программистов.
Revel Systems уволит 24 из 191 работника – также уволит специалистов по обслуживанию клиентов (6), инженеров качества систем, инженеров по созданию оборудования и др.
Причина увольнений – организационные изменения.
По данным Центра реестров, по 100% акций Shift4 Payments Lithuania и Revel Systems напрямую или косвенно контролирует американская компания Shift4 Payments, которую возглавляет американец Джаред Тейлор Айзекман.