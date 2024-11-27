Дундулис закрывает недавно открытую частную клинику

Дундулис сказал Delfi, что без необходимых законов его клиника не сможет работать.
„Представьте себе, вы идете к врачу, а он не может выписать вам направление или рецепт. Конечно, есть и другие нюансы, но этот – главный. Там много бюрократии, такой как Больничная касса и др.“, – сказал он.
Предприниматель сказал, что его решение не изменится.
Мы этим заниматься не будем точно. <...> Иногда говорят, что работник перегорел, такое может быть и с предпринимателем.
Я разочарован. В последнее время у меня самого проблемы с давлением, зачем мне это? Зачем сокращаться себе жизнь из-за чего-то?“, – вопрошал он.
Дундулис сказал, что работающая в столице его клиника, скорее всего, будет сдана в аренду.
„Мы ведем переговоры с владельцами крупнейших литовских сетей, хотели бы как-то передать им управление. Каким будет процесс, пока неизвестно. Скорее всего, сдадим в аренду со всем оборудованием“, – заметил он.
„Вообще, ничего плохого в этом нет. У Литвы есть современная клиника, только оперировать будут другие. Я не вижу поражения, ведь целью было создание такой клиники в Литве“, – продолжил предприниматель.
Он подчеркнул, что клинику передадут только литовскому бизнесу.
„Приход на рынок ограничен“, – прибавил Дундулис, который сказал, что переговоры ведут с 5 компаниями.
В сообщении сказано, что президент Гитанас Науседа наложил вето на поправки к закону, которые позволяли бы давать направления на получение бесплатных услуг и врачам частных клиник.
По действующему закону, такие направления могут давать только врачи учреждений, работающих с Государственной больничной кассой.
По словам Дундулиса, это решение привело к краху деятельность недавно открытой частной клиники.
Врачи Sostinės medicinos centrаs не могут выдавать пациентам направление на получение бесплатных услуг здравоохранения, назначать им компенсируемые лекарства и др.
С 1 января 2025 г. Sostinės medicinos centras прекращает свою деятельность.