Дундулис закрывает недавно открытую частную клинику

Дундулис сказал Delfi, что без необходимых законов его клиника не сможет работать.

„Представьте себе, вы идете к врачу, а он не может выписать вам направление или рецепт. Конечно, есть и другие нюансы, но этот – главный. Там много бюрократии, такой как Больничная касса и др.“, – сказал он.

Предприниматель сказал, что его решение не изменится.

Мы этим заниматься не будем точно. <...> Иногда говорят, что работник перегорел, такое может быть и с предпринимателем.

Я разочарован. В последнее время у меня самого проблемы с давлением, зачем мне это? Зачем сокращаться себе жизнь из-за чего-то?“, – вопрошал он.

Дундулис сказал, что работающая в столице его клиника, скорее всего, будет сдана в аренду.