2024.11.27 11:42

Дундулис закрывает недавно открытую частную клинику

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Sostinės medicinos centre verslininkas Dainius Dundulis
Sostinės medicinos centre verslininkas Dainius Dundulis
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Основатель литовской сети Norfa Дайнюс Дундулис закрыл частную поликлинику Sostinės medicinos centras, которая ему обошлась в 40 млн. евро. В пресс-релизе сказано, что решения власти уничтожили надежду на учреждение в Литве высококлассного медицинского центра.

Дундулис сказал Delfi, что без необходимых законов его клиника не сможет работать.

„Представьте себе, вы идете к врачу, а он не может выписать вам направление или рецепт. Конечно, есть и другие нюансы, но этот – главный. Там много бюрократии, такой как Больничная касса и др.“, – сказал он.

Предприниматель сказал, что его решение не изменится.

Мы этим заниматься не будем точно. <...> Иногда говорят, что работник перегорел, такое может быть и с предпринимателем.

Я разочарован. В последнее время у меня самого проблемы с давлением, зачем мне это? Зачем сокращаться себе жизнь из-за чего-то?“, – вопрошал он.

Дундулис сказал, что работающая в столице его клиника, скорее всего, будет сдана в аренду.

„Мы ведем переговоры с владельцами крупнейших литовских сетей, хотели бы как-то передать им управление. Каким будет процесс, пока неизвестно. Скорее всего, сдадим в аренду со всем оборудованием“, – заметил он.

„Вообще, ничего плохого в этом нет. У Литвы есть современная клиника, только оперировать будут другие. Я не вижу поражения, ведь целью было создание такой клиники в Литве“, – продолжил предприниматель.

Он подчеркнул, что клинику передадут только литовскому бизнесу.

„Приход на рынок ограничен“, – прибавил Дундулис, который сказал, что переговоры ведут с 5 компаниями.

В сообщении сказано, что президент Гитанас Науседа наложил вето на поправки к закону, которые позволяли бы давать направления на получение бесплатных услуг и врачам частных клиник.

По действующему закону, такие направления могут давать только врачи учреждений, работающих с Государственной больничной кассой.

По словам Дундулиса, это решение привело к краху деятельность недавно открытой частной клиники.

Врачи Sostinės medicinos centrаs не могут выдавать пациентам направление на получение бесплатных услуг здравоохранения, назначать им компенсируемые лекарства и др.

С 1 января 2025 г. Sostinės medicinos centras прекращает свою деятельность.

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