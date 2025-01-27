2025.01.27 12:49

Дундулис с партнерами построит на месте киосков в Шешкине новый жилой квартал

 
ru.DELFI.lt
Rivona daugiabučiai
Rivona daugiabučiai
ФОТО: madeinvilnius.lt | Rivona daugiabučiai

Компания Rivona, которую контролируют владельцы сети Norfa, намерена построить в Шешкине жилые дома с коммерческими постройками.Главный акционер компании Дайнюс Дундулис, что этот проект он развивает с партнерами и сам в сектор строительства не выходит, сообщает портал madeinvilnius со ссылкой на BNS.

Однако представитель его партнеров утверждает, что проект совместный, Дундулису в нем будут принадлежать торговые помещения.

„Мы на самом деле не идем на новый рынок, не хотим заниматься жилыми домами (…). Если честно, у меня не было бы смелости, чтобы начать такой проект, если бы у меня не было партнеров“, – сказал Дундулис.

По его словам, стоимость всего проекта может составить 30 млн. евро, из них 10 млн. инвестирует Rivona, а 20 млн. евро – партнеры.

Уполномоченный представитель партнеров Дариюс Трусявичюс сказал, что в ходе проекта неназванные партнеры будут заниматься строительством, а Rivona отвечает за коммерческую часть. Он уверял, что „это совместный проект“.

„Каждый занимается тем, в чем лучше разбирается: Дундулис – коммерческими, торговыми помещениями, он занимается этой частью строительства, а часть жилых помещений передает партнерам“, – продолжил Трусявичюс.

„По договору, мы обязались вместе построить этот комплекс, а средства, собственность будет принадлежать обоим партнерам. Мы свою собственность – квартиры – продадим, а Rivona как второй партнер, скорее всего, оставит себе магазин на первом этаже“, – заметил Трусявичюс.

По словам Дундулиса, когда Rivona купила участок по адресу ул. Фабийонишкю, 2F, в планах муниципальных архитекторов были не только жилые, но и коммерческие помещения,.

На территории в несколько этапов построят 8 зданий с 262 квартирами и коммерческими помещениями.

По данным Дундулиса, разрешение на строительство может быть получено через год.

Проект критиковал Вильнюсский региональный совет архитекторов – критике подверглась планировка квартир, под сомнение ставили качество жизни в них, поэтому компании 313 Architects рекомендовали усовершенствовать проект.

Дундулису принадлежат 93,29%, а Роландасу Чинчису – 6,71% акций Rivona.

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