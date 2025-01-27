Дундулис с партнерами построит на месте киосков в Шешкине новый жилой квартал

Однако представитель его партнеров утверждает, что проект совместный, Дундулису в нем будут принадлежать торговые помещения.

„Мы на самом деле не идем на новый рынок, не хотим заниматься жилыми домами (…). Если честно, у меня не было бы смелости, чтобы начать такой проект, если бы у меня не было партнеров“, – сказал Дундулис.

По его словам, стоимость всего проекта может составить 30 млн. евро, из них 10 млн. инвестирует Rivona, а 20 млн. евро – партнеры.

Уполномоченный представитель партнеров Дариюс Трусявичюс сказал, что в ходе проекта неназванные партнеры будут заниматься строительством, а Rivona отвечает за коммерческую часть. Он уверял, что „это совместный проект“.