Дундулис – о ценах: если такие сделаем в магазинах, все подумают, что мы сошли с ума

Поскольку увеличилась себестоимость изделий, производители продуктов питания и поставщики утверждают, что не могут не повышать цены, а торговцы говорят, что являются заложниками ситуации. Глава Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что некоторые товары по новым ценам они даже не заказывают, продают то, что есть на складе. Правда, когда придут новые партии товаров, цена изменится. „Если мы установим такие цены в магазинах, нам скажут, что мы сошли с ума“, – сказал он.