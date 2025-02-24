Дундулис – о ценах: если такие сделаем в магазинах, все подумают, что мы сошли с ума

Гендиректор Vikonda grupė Миндаугас Снарскис сказал Delfi, что его компания недавно сама обратилась к торговцам с вопросом повышения цен. Причины тому целых три – рост зарплат, рост цен на сырье и энергоресурсы.
Он привел в пример ситуацию на фабрике мороженного.
„Основные составляющие - сливочное масло и молоко, мороженое производят из натуральных продуктов. Сливочное масло за год подорожало на 20%“, – сказал он, заметив, что нет иного пути - только повышение цен.
„Литва любит бежать впереди паровоза со всем регулированием и требованиями. Это камень в огород власти.
Только фабрика Kėdainių konservai <…> в этом году дополнительно потратит на упаковки 400 000 евро. Каким будет сбор упаковок, неизвестно, но их переработка точно подорожает. <….>
Это рано или поздно отражается в ценах со всеми плюсами и минусами“, – сказал Снарскис.
По его словам, себестоимость растет, но „трагедии пока нет“.
Глава Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что получил немало писем от поставщиков с уведомлением о повышении цен.
Особенно это касается рынка молочных продуктов, правда, рекордсмены - не они.
„Это кофе. Перед интервью я посмотрел цены на обжаренный кофе на бирже, это 11,5 евро с НДС. Это рекорд. За год кофе на прилавке подорожал на 31%“, – сказал Дундулис.
Он прибавил, что сейчас Norfa кофе почти не закупает, распродает то, что осталось на складах.
„Не покупает, потому что если установим такую цену, то нам скажут, что мы сошли с ума <...> продажи кофе упали, у нас есть остатки.
Конечно, придет время, придется заказывать, тогда будет новая цена, неразумная, по моему мнению“, – сказал предприниматель.
Дундулис сказал, что один литовский производитель шоколада из-за высоких цен на какао даже приостановил производство.
„Он боится показать такие цены, если учесть подорожание какао, то плитка шоколада будет стоить 10 евро, они решили ничего не производить пока“, – заметил он.
По мнению Дундулиса, основные причины роста цен в настоящее время связаны с денежной политикой и увеличением количества денег.
„Тогда деньги обесцениваются. Чем больше денег, тем больше инфляция.
Хочу также обратить внимание на то, что евро стал слабее в отношении доллара, за год подешевел на 7-8%, а все основное сырье покупают за доллары. <...>
Все апеллируют к нам, но это происходит без нашего участия. Виноваты те, у кого меняется ценовая политика“, – сказал торговец.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин прибавил, что видит и другие причины роста цен: подорожал газ, из-за повышения акцизов подорожало горючее, поднялись зарплаты, цены на сырье.
„Когда дорожает сырье, мы ничего сделать не можем, я не думаю, что торговцы сейчас охотно повышают цены. Потребление восстанавливается медленно“, – сказал он.
Дундулис подчеркнул, что мы увидим подорожание.
„Мясные продукты сейчас дешевеют (за исключением курятины), поэтому цены на хлеб мы пока можем не повышать“, – сказал глава Norfa.