Доставка еды Bolt - c курьерами невозможно договориться, а еду иногда приходится искать на улице

Мантас, житель Вильнюса, обратившийся в Delfi, рассказал, что нередко договориться с курьерами-иностранцами практически невозможно. „Когда заказываешь еду в компании Bolt, приезжает курьер, который не говорит ни по-английски, ни по-литовски, немного говорит по-русски, но и на нем не может разговаривать нормально. Я лично русский язык не знаю, это кошмар, бред какой-то. Он не говорит по-литовски, вот и все, но ему хотя бы английский выучить“, - посетовал Мантас.
Юргита из Вильнюса также рассказала, что довольно часто сталкивается с ситуациями, когда после заказа еды сложно общаться с курьером, поскольку она не говорит по-русски, а курьер не говорит по-английски или по-литовски. Тогда вам придется встретить его на улице и искать свою еду, потому что иногда пытаются принести ее соседям.
„Это раздражает, но, по крайней мере, хорошо, что вы можете видеть, где он находится, в приложении, поэтому можно найти его где-нибудь рядом с домом. Видно, что человеку самому некомфортно, он не может говорить“, - рассказал Юргита.
Потребность в разговоре не велика
Региональный менеджер Bolt Food Юстинас Бамбалас рассказал Delfi, что он редко получает жалобы по проблемам, связанным с невозможностью договориться с курьерами.
„В целом потребность в общении между курьером и клиентом, оформившим заказ, очень мала. В приложении Bolt Food покупатель указывает адрес доставки, другие необходимые данные, такие как номер лестничной клетки, этаж, а также при желании может указать код доступа на лестничную клетку или любую другую соответствующую информацию. Кроме того, заказчик указывает маркером на карте, какой вход в здание должен использовать курьер. Поэтому, чем точнее клиент расскажет курьеру, как до него добраться, тем меньше вероятность возникновения каких-либо проблем“, — сказал Ю.Бамбалас.
По его словам, если после прибытия на место доставки все еще возникают проблемы, в приложении есть возможность общения курьера и клиента посредством переписки. „И курьер, и пользователь приложения могут писать на своем родном языке или на любом другом желаемом языке, а приложение автоматически переводит текст на язык, выбранный человеком, читающим сообщение в приложении, таким образом, языковой барьер устраняется“, - отметил собеседник.
За год – всего две жалобы в Службу по защите прав потребителей
В тоже время в Государственной службе по защите прав потребителей заявили, что в 2023-2024 гг. получил только 2 жалобы, и они касались курьерских служб Bolt. „В одном случае пользователи указали, что водитель выбрал неправильный маршрут и из-за этого клиенты пропустили автобус, идущий во Львов. Был понесен убыток в размере 120 евро. При посредничестве Службы жалоба была решена мирным путем.
В другом случае пользователь не смог поговорить с водителем, поскольку водитель не говорил по-литовски. Жалоба не рассматривалась, так как стоимость претензии не превышала 20 евро (3,90 евро)“, - письменно прокомментировала Служба. По данным Государственной службы по защите прав потребителей, если, по мнению пользователей, услуга оказана некачественно (доставлена не по адресу, неадекватное поведение водителя, несправедливое ценообразование и т.п.), первое, что нужно сделать, — обратиться к поставщику услуги.
Если спор не может быть разрешен с поставщиком услуг, пользователь имеет право обратиться в Службу по защите прав потребителей. Однако следует отметить, что стоимость предоставленной услуги по жалобе не должна быть меньше 20 евро. Жалобы на услуги меньшей стоимости Служба не рассматривает.
Хотят обязать изучать литовский язык
В середине июля комитет литовского Сейма по образованию и науке одобрил поправки к Закону о государственном языке, предлагающие обязать поставщиков услуг и продавцов товаров, работающих непосредственно с клиентами, обслуживать их на государственном литовском языке. Эти поправки были инициированы депутатом Сейма- консерватором Далей Асанавичюте. Как пояснила автор проекта, важно, чтобы жители получали услугу на государственном языке.
„Если, например, таксист не говорит по-литовски, это уже и вопрос безопасности“, - сказала на заседании комитета, состоявшемся 17 июля Д. Асанавичюте. Поправки в закон должны вернуться на пленарное заседание осенней сессии Сейма. Комитет по образованию и науке внесет в Сейм предложение о вступлении поправок в Закон о государственном языке в силу с 1 января 2026 года.
В свою очередь руководитель инспекции по государственному языку Аудрюс Волотка подчеркнул Delfi, что негативно относится к ситуациям, когда клиенты не могут общаться с поставщиками услуг, поскольку это нарушает языковые права граждан Литвы, закрепленные в первом разделе Конституции.
„Я поддерживаю предложенную Д.Асанавичюте инициативу по совершенствованию Закона о государственном языке и надеюсь, что члены Сейма примут положительное решение“, - заверил он.