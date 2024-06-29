Дополнительное пенсионное накопление: на принятие решения осталось всего два дня

В январе каждого года во второй уровень дополнительного пенсионного накопления автоматически включаются жители Литвы в возрасте до 40 лет, которые на день включения работали по трудовому договору или были самозанятыми и которые до сих пор не копили на дополнительную пенсию. Каждый человек, оценив свое финансовое положение и перспективы должен решить для себя, участвовать ли в накоплении.
В сообщении сказано, что важно отметить, что решение об отказе от пенсионных накоплений могут принять только те люди, которые были включены в систему накопления в этом году и еще не являются участниками накопления. Жители, присоединившиеся к пенсионным накоплениям в предыдущие годы, в настоящее время не имеют возможности прекратить накопление.
Как узнать о включении в систему накопления?
Уведомления о включении отправляются в личный кабинет Содры по адресу www.sodra.lt/gyventojui. Они повторяются несколько раз в течение полугода. Войдя в учетную запись www.sodra.lt/gyventojui через систему электронного банкинга, с помощью электронной подписи или через портал электронного правительства, в учетной записи можно найти всю актуальную для резидента информацию: сообщения, отправленные Содрой, информацию о взносах, пособиях, периодах социального страхования, стаже и прочем. Жители, указавшие свои контакты в личном кабинете, уведомления и напоминания, также получают по электронной почте или по SMS. Важно обновлять свои контактные данные в личном кабинете, чтобы своевременно получать информацию о включении в систему пенсионного накопления и нововведениях государственного социального страхования. Выбрав пункт меню „Выбранные мной способы получения информации от Sodra“ вы можете указать способ, которым вам будет отправлена важная информация, указанная в отправленном сообщении.
Где можно найти информацию о включении в систему пенсионного накопления?
Было отмечено, что подробная информация о пенсионных накоплениях доступна на сайте Содры. Консультацию можно получить, позвонив по информационному телефону (+370) 5 250 0883 или оставив электронную заявку, а также посетив любой отдел обслуживания клиентов Содры. С помощью калькулятора прогнозируемой пенсии можно узнать прогнозируемый результат пенсионных накоплений.
Что делать, если получено уведомление о включении в систему пенсионного накопления?
Выбрать наиболее подходящий вариант можно до 30 июня. Важно помнить, что если вы пропустите этот срок и не откажетесь от пенсионных накоплений, возможности выйти из них не будет. У тех, кто получил уведомление Содры, есть три варианта:
- Ничего не делайте и с 1 июля вы станете участником систему дополнительного пенсионного накопления в компании случайно выбранной компании Содрой и начнете вносить пенсионные накопительные взносы.
- Подпишите договор с выбранной вами компанией пенсионного накопления. В этом году этот вариант выбрали более 500 жителей. Еще около 2 тысяч заключили договоры пенсионных накоплений, хотя в этом году они не включены в пенсионные накопления.
– До 30 июня оставьте заявку в личном кабинете или в отделе обслуживания клиентов Содры и откажитесь от участия в накоплении. Процесс отмены очень быстрый. Лица, зачисленные в пенсионные накопления, могут увидеть прошение в своем личном кабинете Содре. Прошение практически готово, человеку остается лишь нажать кнопку и отказаться от участия в пенсионных накоплениях. После нажатия кнопки заявка исчезает из личного кабинета, а человеку отправляется автоматическое сообщение с подтверждением его отказа. В этом году такое решение уже приняли почти 32 тысячи человек.