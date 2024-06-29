Дополнительное пенсионное накопление: на принятие решения осталось всего два дня

Уведомления о включении отправляются в личный кабинет Содры по адресу www.sodra.lt/gyventojui. Они повторяются несколько раз в течение полугода. Войдя в учетную запись www.sodra.lt/gyventojui через систему электронного банкинга, с помощью электронной подписи или через портал электронного правительства, в учетной записи можно найти всю актуальную для резидента информацию: сообщения, отправленные Содрой, информацию о взносах, пособиях, периодах социального страхования, стаже и прочем. Жители, указавшие свои контакты в личном кабинете, уведомления и напоминания, также получают по электронной почте или по SMS. Важно обновлять свои контактные данные в личном кабинете, чтобы своевременно получать информацию о включении в систему пенсионного накопления и нововведениях государственного социального страхования. Выбрав пункт меню „Выбранные мной способы получения информации от Sodra“ вы можете указать способ, которым вам будет отправлена ​​важная информация, указанная в отправленном сообщении.