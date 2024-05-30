Доля электромобилей в транспортном парке Литвы за год выросла более чем на 54%

По данным ЛАЭ, в апреле этого года в реестре автотранспортных средств Литвы было зарегистрировано 903 легковых пассажирских электромобиля, из них 552 – электромобили, а 351 – гибриды с внешней зарядкой. По сравнению с апрелем прошлого года в этом месяце зарегистрировано на 47,55% больше.

По состоянию на 1 мая этого года в реестре автотранспортных средств Литвы насчитывалось 21 676 легковых пассажирских электромобилей, из них 12 848 электромобилей и 8828 гибридов с внешней зарядкой, а также 459 легковых грузовых электромобилей, из них 453 были чистыми электромобилями и 6 – гибридами с внешней зарядкой.