Доходы группы Apranga в этом году увеличились на 2% и составили 46,9 млн евро

Оборот группы в Литве за этот период вырос на 2,7%, в Латвии – на 2,8%, а в Эстонии – на 2,6%.

Между тем розничный товарооборот сети Apranga (с учетом НДС) в феврале 2025 года составил 21,0 млн евро и оказался на 4,0% ниже товарооборота в феврале 2024 года.

По словам представителей группы Apranga, снижение товарооборота в феврале обусловлено тем, что февраль оказался на один день короче, а также более слабыми, чем обычно, продажами продукции весенней коллекции из-за более холодной погоды.