2025.03.04 07:06

Доходы группы Apranga в этом году увеличились на 2% и составили 46,9 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Apranga
Apranga
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Розничный товарооборот группы Apranga за первые два месяца текущего года составил 46,9 млн евро, что на 2,0% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания в понедельник на бирже Nasdaq.

Оборот группы в Литве за этот период вырос на 2,7%, в Латвии – на 2,8%, а в Эстонии – на 2,6%.

Между тем розничный товарооборот сети Apranga (с учетом НДС) в феврале 2025 года составил 21,0 млн евро и оказался на 4,0% ниже товарооборота в феврале 2024 года.

По словам представителей группы Apranga, снижение товарооборота в феврале обусловлено тем, что февраль оказался на один день короче, а также более слабыми, чем обычно, продажами продукции весенней коллекции из-за более холодной погоды.

В настоящее время группа Apranga управляет сетью из 169 магазинов в странах Балтии (102 в Литве, 43 в Латвии и 24 в Эстонии), площадь которых составляет 91 600 м2.

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