До 11500 евро. Сколько платят и кого ищут белорусские компании в Литве

Число специалистов
C начала года многие ИТ- компании незначительно сократили литовские команды.
Больше других «постарался» EPAM, имеющий самый крупный офис. Если в январе в Литве было зарегистрировано 1,5+ тысяч специалистов компании, то сейчас здесь работает на 100 человек меньше.
Сокращение произошло за счет вильнюсского офиса. Количество зарегистрированных здесь сотрудников уменьшается на протяжении всего года. Если в январе в вильнюсском офисе работало около 1440 человек, то на данный момент уже 1328 (на момент написания материала). В то же время растет штат EPAM в Каунасе: за почти 10 месяцев количество сотрудников увеличилось с 60 до почти 120.
Команду в Вильнюсе также сокращает Wargaming. На протяжении этого года штат компании в Литве доходил до 1000+ сотрудников, но сейчас в вильнюсском офисе зарегистрировано около 950 человек — на 50 меньше, чем в январе.
Почти на 50 человек с начала года также сократил штат в Литве разработчик игр Melsoft. Команда разработчика приложения для женского здоровья Flо сократилась с начала года на 5% — с 245 до 231 сотрудника. При этом с августа штат компании почти не меняется.
Из мобильных разработчиков количество сотрудников в Литве увеличили с начала года Belka Games и Wannaby.
Из всего топ-25 ИТ-компаний с белорусскими корнями в Литве самый большой рост штата у Gurtam. С начала года команда выросла на 40% — со 140 до почти 200 сотрудников. Почти на 25% больше сотрудников за этот год стало в литовском офисе Vention Development (iTechArt).
Средняя зарплата
На сайте rekvizitai.vz.lt последняя обновленная информация о зарплатах компаний в Литве — за август.
Среди ИТ-компаний с белорусским капиталом лидером по размеру средней зарплаты брутто за август стал Wannaby — почти 5,9 тысячи евро. В топ-3 также мобильные разработчики — Flo (5,58 тысячи евро) и Belka Games (5,3 тысячи евро).
Лишь у семи компаний из топ-25 средняя зарплата брутто в августе превысила 5 тысяч евро. Любопытно, что все они — продуктовики.
В топ-10 попали и аутсорсинговые компании, но среди них не оказалось, в частности, EPAM. В зарплатном рейтинге компания только на 12 месте. По итогам августа средняя зарплата в вильнюсском офисе компании составила 4,55 тысячи евро.
Wargaming, в частности, разместил на сайте 25 вакансий для работы в вильнюсском офисе. Wargaming нужны разработчики, дизайнеры, инженеры. Зарплата гросс колеблется от 1700 до 11500 евро в месяц.