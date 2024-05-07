Для обслуживания пассажиров Вильнюсский аэропорт закупит электробусы

"Четко определенные критерии организуемой закупки позволят закупать новые, современные электробусы, которые не только не загрязняют окружающую среду, но и лучше соответствуют потребностям пассажиров. По сравнению с нынешними дизельными, эксплуатационные расходы электробусов будут ниже, они будут работать эффективнее, тише и комфортнее", — говорит глава Департамента развития Литовских аэропортов Арнас Думанас.

Сообщается, что ввод новых автобусов в эксплуатацию согласно новому порядку в Вильнюсском аэропорту запланирован на начало 2026 г.

Литовские аэропорты напоминают, что в настоящее время автобусы используются для перевозки пассажиров между самолетами и терминалом.