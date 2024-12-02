Длинные выходные 2025 года в Литве: когда будет больше выходных, и как можно продлить отдых

Первые длинные выходные ждут в апреле на Пасху, выходные ждут 19–21 апреля.
В следующий раз длинные выходные ждут 15 августа, на Жолинес (День Успения Богородицы). Это будет пятница, поэтому ждут три выходных дня.
Много выходных ждет на зимние праздники. 24 декабря в следующем году выпадает на среду, это значит, что ждет 5 выходных подряд – до 28 декабря включительно. Это уже можно назвать отпуском.
Настоящие длинные выходные в 2025 году выпадут только три раза, но будет немало возможностей продления их за счет одного дополнительного дня отпуска. Первая такая возможность появится в марте. 11 марта - День восстановления независимости - выпадает на вторник. Если взять выходной в понедельник, можно отдыхать 4 дня.
Похожей будет ситуация и с 1 мая. Эта дата выпадает на четверг, поэтому, если взять выходной в пятницу, можно отдыхать 4 дня.
24 июня в Литве отмечают Йонинес (день Ивана Купалы). Этот день выпадает на вторник, пощтому, если взять выходной в понедельник, можно тоже отдыхать 4 дня.
16 февраля - День независимости Литвы выпадает на воскресенье и 6 июля - День государства (Коронации Миндаугаса) будем праздновать в воскресенье.
1 и 2 ноября - это суббота и воскресенье.
В 2024 году было 5 длинных выходных.