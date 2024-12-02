Длинные выходные 2025 года: когда будет больше выходных, и как можно продлить отдых

Первые длинные выходные ждут в апреле на Пасху, выходные ждут 19–21 апреля.

В следующий раз длинные выходные ждут 15 августа, на Жолинес (День Успения Богородицы). Это будет пятница, поэтому ждут три выходных дня.

Много выходных ждет на зимние праздники. 24 декабря в следующем году выпадает на среду, это значит, что ждет 5 выходных подряд – до 28 декабря включительно. Это уже можно назвать отпуском.