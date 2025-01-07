Директор обанкротившегося ресторана Onorė: желаю коллегам выжить

Ресторан Onorė почти 10 лет назад был основан Дейвидасом Праспаляускасом, новые хозяева купили его в 2021 году.

В сентябре этот палангский ресторан в Facebook поблагодарил своих посетителей не только за минувший летний сезон, но и „за все годы“. В записи упоминалось, jogчто почти 10 лет для ресторана на взморье - солидный возраст.

20 декабря 2024 года Клайпедский окружной суд возбудил дело о банкротстве компании Onorė veikla.

Первым об этом сообщил портал vz.lt.

Директор Onorė veikla Шикшнене сказала Delfi, что в числе причин закрытия - большая конкуренция, влияние сезонности.