Директор обанкротившегося ресторана Onorė: желаю коллегам выжить

Ресторан Onorė почти 10 лет назад был основан Дейвидасом Праспаляускасом, новые хозяева купили его в 2021 году.
В сентябре этот палангский ресторан в Facebook поблагодарил своих посетителей не только за минувший летний сезон, но и „за все годы“. В записи упоминалось, jogчто почти 10 лет для ресторана на взморье - солидный возраст.
20 декабря 2024 года Клайпедский окружной суд возбудил дело о банкротстве компании Onorė veikla.
Первым об этом сообщил портал vz.lt.
Директор Onorė veikla Шикшнене сказала Delfi, что в числе причин закрытия - большая конкуренция, влияние сезонности.
„Вишенкой на торте было повышение НДС и минимальной зарплаты. Даже если платишь работнику больше минимума, он также надеется на повышение зарплаты, когда растет минимум. Все сложилось в одно. Подорожало сырье, были энергетические кризисы – и это все за несколько лет. Такие решения не появляются в течение 1-2 месяцев“, – заметила Delfi Шикшнене.
По ее словам, минувший год был прибыльным, но деньги ушли на уплату долгов.
Она не стала комментировать, каким видит будущее сектора общепита.
„Ничего не хочу прогнозировать. Коллегам желаю выжить и держаться“, – указала она.
В постановлении суда сказано, что компания не рассчиталась с кредиторами и работниками, Налоговой инспекцией и фондом социального страхования „Содрой“ (общий долг - 60 600 евро).
По данным Rekvizitai.lt, 15 сентября прошлого года в компании Onorė veikla работали 9 человек. Долг „Содре“ на 5 января составляет почти 2400 евро, ГНИ – 1440 евро.
В 2017 году этот ресторан вошел в 30-ку лучших ресторанов Литвы.