Дирекция автомобильных дорог официально меняет название на Via Lietuva

В ближайшие три года планируется сосредоточиться на повышении качества дорожной инфраструктуры страны и обеспечении безопасности, создании устойчивой модели финансирования и цифровизации внутренних процессов.
"Период преобразований, начавшийся в прошлом году в Дирекции автомобильных дорог, переходит в следующий этап. Смену названия компании мы связываем, прежде всего, с обновленной стратегией. Мы стремимся к тому, чтобы Via Lietuva была современной, прозрачной и эффективной организацией, которая создает и обеспечивает безопасную и устойчивую инфраструктуру для всех участников дорожного движения", - говорит генеральный директор Via Lietuva Марюс Швайкаускас.
Для реализации своих основных целей Via Lietuva в обновленном трехлетнем стратегическом плане определила 5 стратегических направлений деятельности: развитие модели устойчивого финансирования, безопасная и удобная дорожная инфраструктура, деятельность, снижающая воздействие на климат, цифровизация процессов и внедрение инноваций, продолжая повышать прозрачность и эффективность деятельности организации.
На ближайшие три года компания запланировала инвестиции в размере более 1,7 млрд евро на развитие и обновление национальной дорожной сети. Только в этом году из Программы содержания и развития дорог (ПСРД), поддержки Евросоюза и фондов военной мобильности на дороги национального значения планируется выделить более 7 млн евро.
Среди наиболее важных проектов Via Lietuva, предусмотренных в трехлетнем плане деятельности, – реконструкция дорог Via Baltica и А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, которые имеют важное значение для военной и гражданской мобильности Европейского союза и принадлежат к международным транспортным коридорам, обновление одной из самых оживленных магистралей страны Вильнюс-Утена, реконструкция почти 20 км дороги Каунас-Пренай-Алитус и развитие велосипедной и пешеходной тропы Смильтине-Нида, совпадающей с международной велосипедной трассой EuroVelo.
Также на 2024 год Via Lietuva запланировала развитие 360 пешеходных переходов на национальной дорожной сети. Это самый амбициозный план реализации данного инженерного инструмента по обеспечению безопасности дорожного движения за последнее десятилетие деятельности компании.
Всего в этом году компания запланировала инвестиции в размере 10 млн евро на реализацию инженерных инструментов по безопасности дорожного движения. Еще 74 млн евро выделены на реализацию природоохранных мер, связанных с дикими животными.
В настоящее время компания Via Lietuva управляет чуть более 21 тыс. км дорог государственного значения.