2025.01.03 12:58

Действует новое ограничение: торговые сети должны были спрятать один товар, установлены торговые автоматы

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Nuo 2025 m. tabako gaminiai nebegali būti viešai eksponuojami mažmeninės prekybos vietose
Nuo 2025 m. tabako gaminiai nebegali būti viešai eksponuojami mažmeninės prekybos vietose
ФОТО: Norfos ir Maximos nuotr.

С 2025 года в Литве действует несколько изменений и ограничений, актуальных для курильщиков. Во-первых, табачные изделия подорожали, во вторых их нельзя открыто демонстрировать в магазинах. Торговцы приняли ряд решений, появились торговые автоматы.

По действующим в Литве законам, с 2025 года нельзя открыто демонстрировать табачные изделия в местах розничной торговли.

Запрет не распространяется на изделия, которые продают в специальных табачных магазинах или отделах (при условии, что их не экспонируют на витринах).

Delfi интересовался, как торговцы осуществили это требование.

Rūkymas

В магазинах сети Norfа, по словам пресс-секретаря сети Дарюса Рилишкиса, люди могут купить табачные изделия двумя способами.

„В магазинах Norfa есть „табакоматы“ – specialūs prietaisai su специальные торговые автоматы с пометкой „Автомат выдачи табачных изделий„ (Tabako išdavimo automatas). Это автоматизированное решение.

Табачные изделия можно купить и в кассе. Там табачные изделия держат в специальных шкафчиках“, – сказал Delfi Рилишкис.

Он поделился фотографией „табакомата“.

„Norfoje“ įrengti „tabakomatai“

Сеть Maxima сообщила, что вся мебель и стенды в магазинах, где хранят табачные изделия, устроены так, что покупатель может увидеть товар, когда продавец открывает эти шкафы.

В магазинах ХХ и ХХX ассортимент табачных изделий представлен на специальных стендах.

Tabako gaminiai „Maxima“ parduotuvėse

В магазинах сети Iki, по словам пресс-секретаря компании Гинтаре Китове, табачные изделия спрятаны под специальными жалюзи или за раздвижными дверьми.

„Ассортимент демонстрируют только по просьбе покупателя, потом сразу закрывают жалюзи“, – сказала она.

Gintarė Kitovė

В некоторых магазинах закрытые шкафы есть и около касс самообслуживания. Товар может подать только работник.

Пресс-секретарь сети Rimi Эгле Красаускене сказала, что все оборудование в их магазинах было подготовлено к новому порядку.

„Кроме того, с июля 2024 года в магазине микрорайона Пилайте есть инновационный автомат для продажи сигарет“, – заметила она.

Eglė Krasauskienė

Магазины сети Lidl, по словам пресс-секретаря компании Антанаса Бубнялиса, подготовились к новому порядку, еще в прошлом году. Там табачные изделия не видны покупателям, их дает работник по просьбе клиента.

„С 1 января покупателю достаточно сказать, какой товар ему необходим, и продавец ему его подаст. Табачные изделия можно купить и в кассе самообслуживания – выберите нужный товар на экране, и работник вам его принесет“, – пояснил Бубнялис.

Antanas Bubnelis

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