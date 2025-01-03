Действует новое ограничение: торговые сети должны были спрятать один товар, установлены торговые автоматы

По действующим в Литве законам, с 2025 года нельзя открыто демонстрировать табачные изделия в местах розничной торговли.
Запрет не распространяется на изделия, которые продают в специальных табачных магазинах или отделах (при условии, что их не экспонируют на витринах).
Delfi интересовался, как торговцы осуществили это требование.
В магазинах сети Norfа, по словам пресс-секретаря сети Дарюса Рилишкиса, люди могут купить табачные изделия двумя способами.
„В магазинах Norfa есть „табакоматы“ – specialūs prietaisai su специальные торговые автоматы с пометкой „Автомат выдачи табачных изделий„ (Tabako išdavimo automatas). Это автоматизированное решение.
Табачные изделия можно купить и в кассе. Там табачные изделия держат в специальных шкафчиках“, – сказал Delfi Рилишкис.
Он поделился фотографией „табакомата“.
Сеть Maxima сообщила, что вся мебель и стенды в магазинах, где хранят табачные изделия, устроены так, что покупатель может увидеть товар, когда продавец открывает эти шкафы.
В магазинах ХХ и ХХX ассортимент табачных изделий представлен на специальных стендах.
В магазинах сети Iki, по словам пресс-секретаря компании Гинтаре Китове, табачные изделия спрятаны под специальными жалюзи или за раздвижными дверьми.
„Ассортимент демонстрируют только по просьбе покупателя, потом сразу закрывают жалюзи“, – сказала она.
В некоторых магазинах закрытые шкафы есть и около касс самообслуживания. Товар может подать только работник.
Пресс-секретарь сети Rimi Эгле Красаускене сказала, что все оборудование в их магазинах было подготовлено к новому порядку.
„Кроме того, с июля 2024 года в магазине микрорайона Пилайте есть инновационный автомат для продажи сигарет“, – заметила она.
Магазины сети Lidl, по словам пресс-секретаря компании Антанаса Бубнялиса, подготовились к новому порядку, еще в прошлом году. Там табачные изделия не видны покупателям, их дает работник по просьбе клиента.
„С 1 января покупателю достаточно сказать, какой товар ему необходим, и продавец ему его подаст. Табачные изделия можно купить и в кассе самообслуживания – выберите нужный товар на экране, и работник вам его принесет“, – пояснил Бубнялис.