Действует новое ограничение: торговые сети должны были спрятать один товар, установлены торговые автоматы

Табачные изделия можно купить и в кассе. Там табачные изделия держат в специальных шкафчиках“, – сказал Delfi Рилишкис.

„В магазинах Norfa есть „табакоматы“ – specialūs prietaisai su специальные торговые автоматы с пометкой „Автомат выдачи табачных изделий„ (Tabako išdavimo automatas). Это автоматизированное решение.

В магазинах сети Norfа , по словам пресс-секретаря сети Дарюса Рилишкиса, люди могут купить табачные изделия двумя способами.

Delfi интересовался, как торговцы осуществили это требование.

Запрет не распространяется на изделия, которые продают в специальных табачных магазинах или отделах (при условии, что их не экспонируют на витринах).

По действующим в Литве законам, с 2025 года нельзя открыто демонстрировать табачные изделия в местах розничной торговли.

Он поделился фотографией „табакомата“.

Сеть Maxima сообщила, что вся мебель и стенды в магазинах, где хранят табачные изделия, устроены так, что покупатель может увидеть товар, когда продавец открывает эти шкафы.

В магазинах ХХ и ХХX ассортимент табачных изделий представлен на специальных стендах.

В магазинах сети Iki, по словам пресс-секретаря компании Гинтаре Китове, табачные изделия спрятаны под специальными жалюзи или за раздвижными дверьми.

„Ассортимент демонстрируют только по просьбе покупателя, потом сразу закрывают жалюзи“, – сказала она.

В некоторых магазинах закрытые шкафы есть и около касс самообслуживания. Товар может подать только работник.