Десятки тысяч безработных в Литве получают пособие: сумма достигает 1170 евро

Воспользоваться правом на пособие могут не все безработные, а только те, кто имеет стаж не менее 12 месяцев за последние 30 месяцев до дня приобретения статуса безработного. Пособие по безработице может выплачиваться в течение 9 месяцев.

Как рассказала Delfi представитель Содры Малгожата Козич, по последним данным, в феврале выплаты по безработице получили почти 82 тысячи безработных. На эти цели было выделено 38,2 млн евро. Число получателей выплат по безработице по сравнению с февралем прошлого года выросло - в упомянутом месяце 2023 года их было 75,5 тысяч. Таким образом, годовой рост достиг 8%.