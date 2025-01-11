Деньги обналичить удалось не сразу – это могло быть досадным совпадением

Наталия (настоящее имя редакции известно) сказала, что на днях была на ул. Х.Манто, где не смогла воспользоваться ни одним из двух банкоматов, они не принимали физическую карту, можно было использовать только бесконтактную функцию.

„Я редко обналичиваю деньги в банкомате, прихожу сегодня, а карту вставить банкомат не дает. Я поняла, что просит ее сканировать. Сосканировала - все работает“, – сказала женщина.

По данным Swedbank, вероятно, клиентка попала в тот промежуток времени, когда система дала сбой, не работала функция считывания физических карт.