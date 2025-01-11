Деньги обналичить удалось не сразу – это могло быть досадным совпадением

Наталия (настоящее имя редакции известно) сказала, что на днях была на ул. Х.Манто, где не смогла воспользоваться ни одним из двух банкоматов, они не принимали физическую карту, можно было использовать только бесконтактную функцию.
„Я редко обналичиваю деньги в банкомате, прихожу сегодня, а карту вставить банкомат не дает. Я поняла, что просит ее сканировать. Сосканировала - все работает“, – сказала женщина.
По данным Swedbank, вероятно, клиентка попала в тот промежуток времени, когда система дала сбой, не работала функция считывания физических карт.
„Видимо, клиентка пользовалась банкоматами 6 января в полдень, когда на несколько минут (до 5 минут) не работали функции принятия карт в обоих банкоматах.
Приносим клиентке наши извинения за доставленные неудобства и благодарим за то, что она поделилась своим опытом“, – сказал Delfi пресс-секретарь Swedbank Гитис Верцинскас.
Он рекомендует в случае такой ситуации связаться с работниками банка и поделиться этой информацией, тогда банк может оперативнее принять необходимые меры.
Банк отметил, что бесконтактные операции - это лишь альтернатива, у банка Swedbank нет банкоматов, которые не принимают физические карты.
По данным банка, в 9 из 10 банкоматов Swedbank есть функция бесконтактного использования карты, до конца года она будет во всех банкоматах.
Для активации такой функции клиент должен в приложении или в э-банкинге выбрать функцию „Бесконтактный расчет“.
„Эта функция будет активна и в случае использования физической карты и электронного кошелька“, – сказал Верцинскас.