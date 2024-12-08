Деньги на ветер. Как Евросоюз и страны Балтии "очищаются" от России за счет чистой энергии?

При этом за год и в Эстонии, и в Литве мощности ветростанций увеличились – примерно на 25% и 35% соответственно, а вот в Латвии ситуация не изменилась. Мощности – по состоянию на конец сентября 2024 года – остались на том же уровне, что и в 2023-м.

„Если солнечные проекты, как мы видим, развиваются очень хорошо и их мощность увеличивается, то по ветру мы очень отстаем. У нас в десять раз меньше ветровой энергии, чем в Литве и в три раза меньше, чем в Эстонии. Это определенный показатель того, что с этим надо что-то делать“, – сетовал недавно министр.