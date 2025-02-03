Delfi празднует свой 25-ый день рождения: от смелого эксперимента до ведущего информационного портала в Литве

Ханс Х. Луйк, основатель и главный акционер Ekspress Grupp, группы СМИ в странах Балтии, которой с 2007 г. принадлежит и Delfi, сказал, что он особенно гордится литовским Delfi.
„Вы вне всякого сомнения – самое большое мое достижение в жизни как издателя. Вы великолепны, а Литва – еще и самая большая страна в Балтии. Хочу сказать, что вы независимы, такими и останетесь, поскольку я очень люблю эту страну, люблю вашу свободу – да здравствует свободная Литва!“, – сказал он в видеопоздравлении.
Delfi – был ледоколом, который показал, как должны работать информационные порталы, какие большие у них возможности, как они могут стать неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Энергия, смелость, желание действовать, быть первыми и ценностный хребет были и остаются основой нашего лидерства“, – сказала главред Delfi Раса Лукайтите-Внараускене, которая работает в компании с 2006 года.
Сначала в редакции Delfi работало несколько человек, сейчас их количество выросло до 200. Delfi сейчас дает не только текстовые новости, но и создает видеопередачи, блоги, мультимедийные проекты, у него есть свой телеканал, портал организует большие конференции в Литве и странах Балтии, ищет новые нестандартные форматы передачи информации.
По случаю дня рождения Delfi сделал доступной старую версию портала, чтобы все желающие вспомнили, каким Delfi был в начале деятельности. Ее можно увидеть здесь.
Кроме того, в течение трех недель, открывая календарь дня рождения Delfi (здесь) вы можете выиграть разные призы.
Директор Delfi Витаутас Бенокрайтис обратил внимание на то, что Delfi сейчас – это больше чем информационный портал.
„Мы давно выросли из этой рубашки. Несколько лет назад начал действовать наш телеканал Delfi TV, мы стали организаторами конференций, начали несколько инициатив, которые важны для всей Литвы, осуществляем важные социальные проекты – мы стали организацией, которая не только рассказывает о Литве и мире, но и сама участвует в ее изменении. Сегодня мы гордимся, вспоминая то, что уже сделано, а завтра снова будем работать над амбициозными планами на будущее“, – сказал он.