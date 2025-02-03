Delfi празднует свой 25-ый день рождения: от смелого эксперимента до ведущего информационного портала в Литве

„Мы давно выросли из этой рубашки. Несколько лет назад начал действовать наш телеканал Delfi TV, мы стали организаторами конференций, начали несколько инициатив, которые важны для всей Литвы, осуществляем важные социальные проекты – мы стали организацией, которая не только рассказывает о Литве и мире, но и сама участвует в ее изменении. Сегодня мы гордимся, вспоминая то, что уже сделано, а завтра снова будем работать над амбициозными планами на будущее“, – сказал он.