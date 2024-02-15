Декларирование доходов: вы уже можете видеть, сколько денег вам вернут или придется заплатить

Сами декларации можно подавать с 1 января до 2 мая. Однако ГНИ призывает не торопиться, поскольку суммы еще могут измениться после получения дополнительных данных о расходах или доходах жителей.
Кстати, по крайней мере, часть населения может рассчитывать на возврат в этом году несколько больших сумм, чем в предыдущие годы, поскольку по старым кредитам они платили более высокие жилищные проценты.
Данные декларации еще могут измениться
Работодатели, кредитные организации и т.д. предоставляют в ГНИ данные о доходах населения и расходах к середине февраля, но на практике данные пересматриваются до марта.
Также мы будем публично информировать жителей о полученных значительных объемах данных из третьих источников, переведенных в полностью подготовленные декларации, что, вероятно, будет происходить каждый год в начале марта.
Взыскать переплату налога с доходов физических лиц очень легко, если она произведена резидентом вовремя и своевременно подана правильно заполненная декларация, что и делает подавляющее большинство.
Однако, по данным ГНИ, практика предыдущих лет показала, что резиденты активно подавали декларации о подоходном налоге в третьи источники до предоставления данных о доходах резидентов, т.е. до момента составления предварительных деклараций по налогу на прибыль.
"К сожалению, некоторым из этих резидентов впоследствии пришлось пересмотреть свои декларации после получения дополнительных данных из третьих источников, например, информации о понесенных расходах на образование, страховку и другие расходы, которые могут повлечь за собой переплату налога на доходы физических лиц, оказалось, что данные, предоставленные резидентом самостоятельно, были неполны или неточны", - прокомментировал недавно порталу tv3.lt заместитель начальника Государственной налоговой инспекции Мартинас Эндрияйтис.
Он напомнил, что правильно и своевременно поданная декларация автоматически эквивалентна требованию о возврате переплаты и резиденту не нужно ничего больше делать и подавать не нужно.
Сумма переплаты просто переводится на указанный человеком банковский счет до 31 июля того же года.
Подав декларацию, но, не дождавшись выплаты переплаты до 31 июля, следует проверить, нужно ли им исправлять ранее поданную декларацию.
Правда, если существует недоплата налога с доходов физического лица, она должна быть уплачена Государственной налоговой инспекции до 2 мая.