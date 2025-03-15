Декларирование доходов: что надо знать тем, у кого есть счета за границей и вложения

Данные о доходах жителей ГНИ передают работодатели, банки и другие третьи лица, отмечает представитель инспекции Раса Вирвилене.
Такие данные передают зарегистрированные в Литве юридические лица или иностранные компании, которые зарегистрировали в Литве постоянный офис (филиалы зарубежных банков, страховых компаний, учреждения электронных денег и т.д.).
„Информацию о полученных доходах от продаж финансовых средств за границей жители должны подтвердить или дополнить сами – заполнить графу о доходах.
Поскольку часть данных известна только самому жителю (например, данные о расходах на приобретение финансовых мер, доходах), всегда рекомендуют проверить, какие данные есть в предварительной декларации“, – пояснила Вирвилене.
Она обратила внимание на то, что даже если ГНИ получает данные о доходах жителей, это значит, что эти данные не надо декларировать самому.
„Доходы класса B (например, дивиденды) и налоги на них обязаны декларировать и платить сами жители Литвы, даже в том случае, если ГНИ получает информацию о таких выплатах“, – пояснила представитель ГНИ.
Доходы за счет акций инвестиционных фондов и др.
Если человек инвестировал в акции, инвестиционные фонды и другие финансовые меры и в прошлом году получил доходы за их реализацию – продажу, не всегда это надо декларировать, сказала Вирвилене.
„Если в отношении таких доходов действуют льготы, их надо декларировать, когда полученная за год сумма превышает 500 евро. Если эта сумма не превышает 500 евро – декларировать не надо. Если на доходы льготы не распространяются, то надо декларировать, независимо от суммы“, – заметила представитель ГНИ.
Иными словами, если полученные за счет акций доходы не соответствуют ни одному из перечисленных пунктов, то на них распространяется льгота.
Декларировать доходы надо до 2 мая в системе EDS.
Дивиденды
Если литовская компания выплачивает дивиденды постоянному жителю Литвы, то подоходный налог платит сама компания.
Дивиденды облагаются 15% тарифом подоходного налога. Тариф фиксированный.
Если дивиденды выплачивает зарубежная компания, их должен декларировать сам житель самостоятельно.
Если за полученные из-за границы дивиденды не заплатили подоходный налог, то после их декларации надо заплатить 15% от суммы.
Чаще всего зарубежные компании выплачивают дивиденды, вычтя налоги, действующие в их стране. Житель Литвы выплачивает в Литве только разницу между местным налогом и тем, которым дивиденды облагаются за границей.
Для того, чтобы не платить налог дважды, житель должен предоставить документ об уплате налога в другой стране.
Если зарубежная компания не заплатила подоходный налог с выплаченной суммы, житель Литвы должен декларировать деньги и заплатить 15% от суммы.
Декларировать дивиденды должны и те жители, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами.
Криптовалюта
„Если житель приобрел криптовалюту, она не считается его доходом. Доходом она становится, когда житель ее продает / реализует, полученные в результате этих действуй доходы облагаются такими же налогами, как и проданное имущество“, – отмечает Вирвилене.
Если житель получает доходы за счет однократных операций с криптовалютой (покупки, продажи), их декларируют и облагают налогами как и доходы за счет передачи в собственность другого имущества, при заполнении декларации указывается код 13.
Стоит отметить, если в течение года человек продал разное имущество (бытовую технику, произведения искусства, криптовалюту и т.д.), если продажи не связаны с индивидуальной деятельностью, и заработал на этом меньше 2500 евро, то такие доходы налогами не облагаются, их декларировать не надо.
В противном случае сумму превышающую 2500 евро облагают 15% налогом.
Индивидуальная деятельность
„Жители, которые самостоятельно занимаются куплей/продажей криптовалюты, чтобы получить экономическую выгоду, т.е. их деятельность соответствует критериям ИД, должны декларировать такие доходы как доходы за счет ИД. Связанная с криптовалютой ИД - „Другая, не относящаяся к другим видам бизнеса деятельность“ (EVRK 82.99 kodas)“, – напомнила представитель ГНИ.
Житель, который занялся ИД любого типа, обязан ежегодно декларировать свои доходы и платить налоги до 1 мая.
Доходы за счет ИД облагаются 15% налогами, из полученных доходов высчитывают кредит ПН, который подсчитывают в порядке, установленном статьей 18-2 закона о ПН.
Если годовые доходы за счет ИД не превышают 20 000 евро, то ПН составляет 5%, затем тариф ПН увеличивается и достигает 15% (если доходы больше 35 000 евро).
Налогами облагаются доходы за счет ИД, после вычета 30% расходов из полученной суммы (эту сумму не надо обосновывать документами)).
НДС
Жители, которые торгуют криптовалютами, не должны регистрироваться плательщиками НДС, независимо от суммы сделок.
Однако, по закону об НДС, человек, который платит налоги, может считать НДС за свои услуги, если покупатель является плательщиком НДС. Такой выбор возможен, если услуга предоставляется в Литве.
Как налогами облагают доходы за счет смешанных финансовых средств?
„Доходы, полученные за счет продажи финансовых средств, облагаются 15% (или 20% налогом, если превышают 120 средних зарплат) подоходным налогом. Налог считают от общей суммы доходов: складывают все облагаемые налогами доходы, на которые распространяется льготный ПН, и те, на которые льготный ПН не распространяется“, – сказала представитель ГНИ.
Важно к сумме, которую заплатили, прибавить обязательные по закону платы, например, комиссионную плату брокеру за ценные бумаги или продажу других финансовых средств.
Вирвилене напомнила о о льготе при подсчете ПН.
Она привела пример. Если в 2022 г. вы продали финансовые средства за 3000 евро (а в свое время купили их за 2050 евр, включая расходы на покупку, как комиссию), то налогами облагается выручка – 950 евро.
Применяется необлагаемая налогами сумма 500 евро (950 – 500 евро), ПН надо платить с 450 евро.
Если на доходы льготы не распространяются, то облагается налогами вся сумма.