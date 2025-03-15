Декларирование доходов: что надо знать тем, у кого есть счета за границей и вложения

Поскольку часть данных известна только самому жителю (например, данные о расходах на приобретение финансовых мер, доходах), всегда рекомендуют проверить, какие данные есть в предварительной декларации“, – пояснила Вирвилене.

„Информацию о полученных доходах от продаж финансовых средств за границей жители должны подтвердить или дополнить сами – заполнить графу о доходах.

Такие данные передают зарегистрированные в Литве юридические лица или иностранные компании, которые зарегистрировали в Литве постоянный офис (филиалы зарубежных банков, страховых компаний, учреждения электронных денег и т.д.).

Она обратила внимание на то, что даже если ГНИ получает данные о доходах жителей, это значит, что эти данные не надо декларировать самому.

„Доходы класса B (например, дивиденды) и налоги на них обязаны декларировать и платить сами жители Литвы, даже в том случае, если ГНИ получает информацию о таких выплатах“, – пояснила представитель ГНИ.

Доходы за счет акций инвестиционных фондов и др.

Если человек инвестировал в акции, инвестиционные фонды и другие финансовые меры и в прошлом году получил доходы за их реализацию – продажу, не всегда это надо декларировать, сказала Вирвилене.