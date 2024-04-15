Даже после атаки Ирана на Израиль в Литве продают билеты на самолеты в эту страну

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что от компании Wizz Air они не получали информации о каких-либо изменениях.

Из Литвы в Израиль летают только самолеты Wizz Air. 15 апреля утром билеты на этот рейс все еще были в продаже, ближайшая дата вылета – 17 апреля.

Израиль входит в число тех стран, в которые МИД Литвы не рекомендует ездить своим гражданам. Эта рекомендация появилась 11 октября 2023 года после того, как Хамас атаковал Израиль 7 октября.

Нападение Ирана вызвало возмущение в международной общине, некоторые авиакомпании сообщили, что временно отменяют полеты в Израиль (например, самолеты Lufthansa до понедельника не летали в Тель-Авив, в Бейрут и Тегеран – до 18 апреля.

Напомним, что по данным израильской армии, Иран использовал для атаки 300 ракет, дронов, крылатых ракет, но атака была отбита.

"Самолеты в Израиль летают два раза в неделю – по средам и субботам, с июня планируется третий рейс - во вторник", – сказал Delfi Василяускас.

Представители Wizz Air пока на вопрос Delfi не ответили.

Василяускас заверил, что в сфере авиации главное - это безопасность, поэтому компания следит за ситуацией в Израиле и регионе.

"Мы также призываем пассажиров следить за новостями на сайтах авиакомпаний. Если будут изменения, о них сообщат, каждый пассажир получит индивидуальное сообщение", – сказал он.

Ближайший рейс airBaltic из Вильнюса в Тель-Авив через Ригу запланирован на середину мая, на него можно купить билеты.

Пресс-секретарь airBaltic Аугустс Зилбертс сказал, что из-за сложной ситуации в Израиле рейсы отозваны с октября 2023 года до середины мая этого года.