Даже после атаки Ирана на Израиль в Литве продают билеты на самолеты в эту страну

Напомним, что по данным израильской армии, Иран использовал для атаки 300 ракет, дронов, крылатых ракет, но атака была отбита.
Нападение Ирана вызвало возмущение в международной общине, некоторые авиакомпании сообщили, что временно отменяют полеты в Израиль (например, самолеты Lufthansa до понедельника не летали в Тель-Авив, в Бейрут и Тегеран – до 18 апреля.
Израиль входит в число тех стран, в которые МИД Литвы не рекомендует ездить своим гражданам. Эта рекомендация появилась 11 октября 2023 года после того, как Хамас атаковал Израиль 7 октября.
Из Литвы в Израиль летают только самолеты Wizz Air. 15 апреля утром билеты на этот рейс все еще были в продаже, ближайшая дата вылета – 17 апреля.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что от компании Wizz Air они не получали информации о каких-либо изменениях.
"Самолеты в Израиль летают два раза в неделю – по средам и субботам, с июня планируется третий рейс - во вторник", – сказал Delfi Василяускас.
Представители Wizz Air пока на вопрос Delfi не ответили.
Василяускас заверил, что в сфере авиации главное - это безопасность, поэтому компания следит за ситуацией в Израиле и регионе.
"Мы также призываем пассажиров следить за новостями на сайтах авиакомпаний. Если будут изменения, о них сообщат, каждый пассажир получит индивидуальное сообщение", – сказал он.
Ближайший рейс airBaltic из Вильнюса в Тель-Авив через Ригу запланирован на середину мая, на него можно купить билеты.
Пресс-секретарь airBaltic Аугустс Зилбертс сказал, что из-за сложной ситуации в Израиле рейсы отозваны с октября 2023 года до середины мая этого года.
Самолеты Ryanair в Израиль не летают.
Глава Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене сказала, что субботние события на ситуацию никак не повлияли, поскольку поездки в Израиль не возобновлялись.
По ее словам, некоторые авиакомпании восстановили сообщение с Израилем, но чаще всего этими рейсами пользуется бизнес и госсектор.
Гавялене заметила, что Израиль никогда не входил в 10-ку самых популярных направлений: "Это не Турция и не Греция, с большим потоком путешественников".