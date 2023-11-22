Данные нового исследования: какие специалисты могут не бояться остаться без работы

Исследование, инициированное компаниями Unicorns Lithuania, Work in Lithuania и Google, было проведено в ходе опроса 124 работодателей данного сектора.

80% участников опроса указали, что до 2025 г. потребность в талантах в их компании будет расти, а 20% – что не намерены расширять штат до указанного года. Никто не планировал увольнения.

Во время опроса в компаниях работало 20 000 человек, 8400 из них – специалисты в сфере информационных технологий и связи. Всего планируют трудоустроить еще 7645 специалистов.

"С 2013 г. число специалистов, работающих в сфере информационных технологий и связи, выросло в 2,6 раза, их 62 000, но в целом это меньше, чем в среднем по ЕС", – сказала глава Unicorns Lithuania Инга Лангайте.

Она сказала, что в Литве специалистов готовят мало, а в последние годы рынок пополнился специалистами из Украины, Беларуси и России.