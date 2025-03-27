Cредние цены на бензин в Литве и Польше сравнялись

Сообщается, что средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю снизились на 0,2–1,5 проц. В Польше средняя цена на дизельное топливо составляет 1,47 евро/л, что на 0,07 евро/л ниже, чем в Литве. В Эстонии и Латвии оно стоит 1,45 евро/л и 1,52 евро/л соответственно. Среди стран ЕС самые высокие средние цены на дизельное топливо в Дании, Ирландии и Финляндии (1,71–1,77 евро/л), самые низкие – в Чехии, Болгарии и на Мальте (1,21–1,38 евро/л). В пятнадцати странах ЕС средние цены на дизельное топливо ниже, чем в Литве. За последние 12 месяцев цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах снизились на 0,8–9,3 проц.