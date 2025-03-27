Cредние цены на бензин в Литве и Польше сравнялись

По оценкам, за указанный период средняя стоимость топлива в Литве снизилась: цена на бензин снизилась на 0,9 проц., а дизельное топливо подешевело на 1,5 проц. Отмечается, что с начала марта средняя цена на бензин в Литве снизилась на 0,06 евро/л, а на дизельное топливо – на 0,08 евро/л.
По данным ЛАЭ, по сравнению со средними показателями по Европейскому союзу (ЕС), средняя цена на бензин в Литве ниже на 12,5 проц., а на дизельное топливо – ниже на 1,7 проц.
„Средневзвешенная цена на топливо в ЕС на прошлой неделе также снизилась, при этом средняя цена на нефть марки Brent составила 71,3 USD за баррель, что на 1,7 проц. выше, чем на предыдущей неделе, когда она стоила 70,1 USD за баррель“, — говорится в заявлении ЛАЭ.
Сообщается, что в понедельник средняя стоимость бензина на литовских заправках составляла 1,44 евро/л, а средняя стоимость дизельного топлива – 1,54 евро/л. В настоящее время средняя стоимость бензина в Литве аналогична цене на конец августа прошлого года, а стоимость дизельного топлива – цене в середине апреля прошлого года, сообщает агентство.
По оценкам, в марте средняя стоимость бензина в Литве снизилась на 0,06 евро/л, а стоимость дизельного топлива упала на 0,08 евро/л. Подчеркивается, что на снижение стоимости топлива повлияло снижение маржи производителя примерно на 0,04 евро/л и снижение цены на нефть. Этому также способствовало укрепление евро по отношению к доллару США, сообщает ЛАЭ.
На прошлой неделе средняя стоимость бензина в странах Балтии и соседних странах, за исключением Германии, снизилась на 0,5–1,3 проц. В Германии она выросла на 0,1 проц.
По данным ЛАЭ, в Польше бензин сейчас стоит в среднем 1,44 евро/л – это столько же, сколько и в Литве, тогда как средняя цена на бензин в Эстонии и Латвии составляет 1,55 евро/л и 1,54 евро/л соответственно. В четырех странах ЕС средние цены на бензин на данный момент ниже, чем в Литве. Среди стран ЕС самый дорогой бензин в Дании, Нидерландах, Италии (1,77–1,97 евро/л), самый дешевый – на Кипре, в Чехии, на Мальте и в Болгарии (1,29-1,39 евро/л). За 12 месяцев цены на бензин упали на 5,0–9,5 проц. во всех сравниваемых странах.
Среди стран Балтии бензин самый дешевый бензин по-прежнему в Литве, а дизельное топливо сейчас в Эстонии на 0,09 евро/л дешевле, чем в Литве.
Сообщается, что средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю снизились на 0,2–1,5 проц. В Польше средняя цена на дизельное топливо составляет 1,47 евро/л, что на 0,07 евро/л ниже, чем в Литве. В Эстонии и Латвии оно стоит 1,45 евро/л и 1,52 евро/л соответственно. Среди стран ЕС самые высокие средние цены на дизельное топливо в Дании, Ирландии и Финляндии (1,71–1,77 евро/л), самые низкие – в Чехии, Болгарии и на Мальте (1,21–1,38 евро/л). В пятнадцати странах ЕС средние цены на дизельное топливо ниже, чем в Литве. За последние 12 месяцев цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах снизились на 0,8–9,3 проц.