2024.08.21 11:56

Commerzbank в декабре откроет представительство в Вильнюсе

 
станет центром для стран Балтии
ELTA
ru.DELFI.lt
„Commerzbank“
„Commerzbank“
ФОТО: Lutsenko_Oleksandr | Shutterstock

Commerzbank планирует открыть новое представительство в Литве, в Вильнюсе, в декабре этого года. В рамках своей стратегии международного развития банк признает большое значение Балтийского региона, говорится на сайте Commerzbank.

Новое представительство в Вильнюсе станет центром ддля трех стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Основное свое внимание Commerzbank сосредоточит на торговле и финансировании проектов в регионе. Кроме того, ключевым приоритетом станет углубление сотрудничества с государственным сектором и локальным сектором финансовых услуг.

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Delfi
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