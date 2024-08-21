Commerzbank в декабре откроет представительство в Вильнюсе

Новое представительство в Вильнюсе станет центром ддля трех стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Основное свое внимание Commerzbank сосредоточит на торговле и финансировании проектов в регионе. Кроме того, ключевым приоритетом станет углубление сотрудничества с государственным сектором и локальным сектором финансовых услуг.