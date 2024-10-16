CityBee временно меняет название на BeeChill

Мы понимаем, что у всех бывают такие случай, когда нечаянно бывает повреждена машина. Мы доверяем нашим клиентам, знаем, что они ведут себя ответственно на дороге, поэтому хотим предоставить „подушку“, которая избавит от неудобств и расходов“, – сказала глава BeeChill Грета Янушаускайте-Карвялене.

„Главный аспект - безопасность наших клиентов и других участников движения, поэтому мы вводим предохранители и делаем все возможное для обеспечения безопасности. Однако мы хотим изменить отношение к аренде автомобиля – снизить стресс на случай повреждений авто.

Цель таких действий - уменьшение беспокойства и снижение стресса клиентов на случай ДТП или повреждения автомобиля, создание культуры сотрудничества и взаимопонимания.

По ее словам, временное название BeeChill – новая часть коммуникационной кампании.

В пресс-релизе сказано, что отныне водителей просят осмотреть машину перед поездкой и информировать компанию о явных поломках, которые мешают пользоваться машиной.

Если произойдет ДТП по вине водителя, то компания погасит все расходы, это не распространяется на ДТП, которые совершили пьяные водители или если водитель скрылся с места ДТП или как-то еще нарушил ПДД.

Для погашения возможного ущерба с 16 октября все поездки на BeeChill облагаются дополнительным налогом в размере 1,49 евро, однако будет упразднен налог на посадку (0,99 евро).