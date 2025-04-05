2025.04.05 07:04

Citus: в первом квартале года в крупных городах заключено 1800 сделок купли-продажи жилья

 
ELTA
ru.DELFI.lt
NT mokestis
NT mokestis
ФОТО: Smit | Shutterstock

По предварительным данным аналитиков компании Citus, специализирующейся на недвижимости, первый квартал 2025 года на первичном столичном рынке жилья оказался активным. По их данным, за этот период было заключено 1800 сделок по покупке новых квартир, лофтов и коттеджей, тогда как в четвертом квартале 2024 года результат был на 43% ниже – 1250 сделок.

По данным Citus, результаты на начало 2025 года также на 119% лучше, чем на начало 2024 года, когда было заключено 816 сделок. Только в марте 2025 года было продано 528 жилых объектов недвижимости.

„Покупательская активность на вильнюсском рынке постепенно стабилизируется, и мы должны это увидеть в ближайшее время. На данный момент рынок достаточно устойчив с точки зрения спроса и предложения, но для того, чтобы цены не выросли еще сильнее, предложение должно продолжать расти“, - в сообщении указывает Эгле Савосте, руководитель аналитического отдела Citus.

По ее оценке, за первые три месяца 2025 года предложение новых проектов было вдвое быстрее, чем в прошлом году – 699 единиц жилья в месяц.

В настоящее время „склад“ нового жилья в Вильнюсе состоит из 5700 квартир и коттеджей – на 1,5% меньше, чем в феврале, на 7% больше, чем в начале года, и на 18% больше, чем год назад. В течение месяца он пополнился на 427 единиц.

Цены в столице достигли 3600 евро за квадратный метр

Средние цены на предлагаемые в столице квартиры, по данным Citus, достигли 3600 евро за квадратный метр и за месяц выросли на 2,76%, за квартал – на 5,18%, за 12 месяцев – более чем на 8%. По словам Савосте, такой рост является естественным, но может повлиять на покупателей в будущем.

В Каунасе средняя стоимость за квадратный метр за квартал выросла на 1,66% до 2900 евро, а за год рост был схожим со столичным – 8,38%. Спрос был значительно выше обычного: в марте было совершено 176 сделок, а за квартал их было уже 429 – на 122% больше, чем в предыдущем квартале, и на 81% больше, чем за квартал год назад.

Однако, по данным эксперта Citus, предложение жилья в Каунасе за месяц сократилось на 8,5%, хотя за квартал выросло на 9,5%, а за год – на 26%.

В Клайпеде на первичном рынке жилья в марте было заключено 48 предварительных сделок купли-продажи нового жилья, а за квартал – почти на 149% больше, чем в предыдущем квартале, и даже на 517% больше, чем в первом квартале 2024 года.

С точки зрения нового предложения прошлый месяц в Клайпеде был пустым, поэтому общий ассортимент в марте сократился на 8,6%. В настоящее время жители Клайпеды могут выбирать из 511 единиц жилья – столько же, сколько и год назад.

По словам эксперта, в настоящее время сложно отслеживать динамику цен в Клайпеде, поскольку после того, как в феврале предложение пополнилось двумя очень дорогими проектами, статистические цены резко выросли и на данный момент составляют 3100 евро за кв. м. Однако без учета двух самых дорогих проектов – около 2400 евро за кв. м.

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