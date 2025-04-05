Citus: в первом квартале года в крупных городах заключено 1800 сделок купли-продажи жилья

По данным Citus, результаты на начало 2025 года также на 119% лучше, чем на начало 2024 года, когда было заключено 816 сделок. Только в марте 2025 года было продано 528 жилых объектов недвижимости.

„Покупательская активность на вильнюсском рынке постепенно стабилизируется, и мы должны это увидеть в ближайшее время. На данный момент рынок достаточно устойчив с точки зрения спроса и предложения, но для того, чтобы цены не выросли еще сильнее, предложение должно продолжать расти“, - в сообщении указывает Эгле Савосте, руководитель аналитического отдела Citus.

По ее оценке, за первые три месяца 2025 года предложение новых проектов было вдвое быстрее, чем в прошлом году – 699 единиц жилья в месяц.