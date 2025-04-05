Citus: в первом квартале года в крупных городах заключено 1800 сделок купли-продажи жилья

По данным Citus, результаты на начало 2025 года также на 119% лучше, чем на начало 2024 года, когда было заключено 816 сделок. Только в марте 2025 года было продано 528 жилых объектов недвижимости.
„Покупательская активность на вильнюсском рынке постепенно стабилизируется, и мы должны это увидеть в ближайшее время. На данный момент рынок достаточно устойчив с точки зрения спроса и предложения, но для того, чтобы цены не выросли еще сильнее, предложение должно продолжать расти“, - в сообщении указывает Эгле Савосте, руководитель аналитического отдела Citus.
По ее оценке, за первые три месяца 2025 года предложение новых проектов было вдвое быстрее, чем в прошлом году – 699 единиц жилья в месяц.
В настоящее время „склад“ нового жилья в Вильнюсе состоит из 5700 квартир и коттеджей – на 1,5% меньше, чем в феврале, на 7% больше, чем в начале года, и на 18% больше, чем год назад. В течение месяца он пополнился на 427 единиц.
Цены в столице достигли 3600 евро за квадратный метр
Средние цены на предлагаемые в столице квартиры, по данным Citus, достигли 3600 евро за квадратный метр и за месяц выросли на 2,76%, за квартал – на 5,18%, за 12 месяцев – более чем на 8%. По словам Савосте, такой рост является естественным, но может повлиять на покупателей в будущем.
В Каунасе средняя стоимость за квадратный метр за квартал выросла на 1,66% до 2900 евро, а за год рост был схожим со столичным – 8,38%. Спрос был значительно выше обычного: в марте было совершено 176 сделок, а за квартал их было уже 429 – на 122% больше, чем в предыдущем квартале, и на 81% больше, чем за квартал год назад.
Однако, по данным эксперта Citus, предложение жилья в Каунасе за месяц сократилось на 8,5%, хотя за квартал выросло на 9,5%, а за год – на 26%.
В Клайпеде на первичном рынке жилья в марте было заключено 48 предварительных сделок купли-продажи нового жилья, а за квартал – почти на 149% больше, чем в предыдущем квартале, и даже на 517% больше, чем в первом квартале 2024 года.
С точки зрения нового предложения прошлый месяц в Клайпеде был пустым, поэтому общий ассортимент в марте сократился на 8,6%. В настоящее время жители Клайпеды могут выбирать из 511 единиц жилья – столько же, сколько и год назад.
По словам эксперта, в настоящее время сложно отслеживать динамику цен в Клайпеде, поскольку после того, как в феврале предложение пополнилось двумя очень дорогими проектами, статистические цены резко выросли и на данный момент составляют 3100 евро за кв. м. Однако без учета двух самых дорогих проектов – около 2400 евро за кв. м.