Что происходит с ценами на жилье в Европе?

Fitch Ratings прогнозирует, что цены на жилье в течение следующих двух лет вырастут во всем мире, в том числе в большинстве европейских стран.
„В течение следующих двух лет номинальные цены на жилье в большинстве стран вырастут на небольшое или среднее однозначное число“, — говорится в обзоре Fitch Ratings по жилищному и ипотечному кредитованию за 2025 год.
Процентные ставки по кредитам постепенно начинают снижаться, поэтому люди, которые в последние годы откладывали покупку жилья в кредит, снова начинают об этом думать. По словам представителей банков, об этом же свидетельствует рост и активности — увеличивается количество и кредитных заявок, и выданных кредитов.
По данным рейтингового агентства, спрос обусловлен низким уровнем безработицы, ростом реальных заработных плат и снижением инфляции, что означает увеличение фактических доходов потенциальных покупателей.
В еврозоне реальные доходы домохозяйств продолжают расти, что приводит к росту спроса и повышению цен почти во всех государствах.
Единственное исключение - Франция, где ожидается падение цен, в том числе из-за политической неопределенности. Это снижение цен не может быть компенсировано ограниченным предложением и более низкими ставками. Однако ожидается, что темпы снижения будут меньше, чем в прошлом году, и цены, вероятно, начнут расти в 2026 году.
Ожидается, что рост цен в Нидерландах замедлится с 13% в прошлом году до 8–10% в 2025 году и 6–8% в 2026 году. В этой стране темп роста цен - один из самых высоких в мире, что обусловлено нехваткой доступного жилья, растущими затратами на материалы и рабочую силу.
С другой стороны, население растет, домохозяйства становятся меньше, что увеличивает спрос. По мнению экспертов рейтингового агентства, правительственные программы для покупки первого жилья могут еще больше повысить спрос, однако ожидается, что более жесткая фискальная политика ограничит рост покупательной способности в стране.
Также, по мнению аналитиков, рост цен ускорится в Германии и Испании, но останется стабильным в Дании.
Ожидается, что в 2025 году стоимость жилья в Испании вырастет на 4–6% по сравнению с 2024 годом, а в 2026 году цены вырастут еще на 5–7%. Спрос обусловлен улучшением настроений потребителей, что связано со снижением процентных ставок и инфляции. Кроме того, нового жилья по-прежнему строится недостаточно.
По прогнозам, рост цен на жилье в Германии составит 2–4% в 2025 и 2026 годах по сравнению с 1,5% в прошлом году. С одной стороны, ожидается, что умеренный рост зарплат ограничит доступность жилья, с другой стороны, арендная плата продолжает расти, что делает покупку жилья более привлекательной, чем аренда, тем самым поддерживая спрос.
В Великобритании Fitch также прогнозирует умеренный рост цен на жилье на уровне 2–4% в 2025–2026 годах, что обусловлено снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, сильным рынком труда и ростом номинальных доходов.
По данным Fitch, в Дании более низкие процентные ставки и умеренный рост доходов будут способствовать росту цен на жилье на 2–4% в 2025 и 2026 годах.
Ожидается, что в Италии цены на жилье вырастут на 0,5–2,5% в 2025 и 2026 годах из-за снижения спроса, вызванного в основном высокими ставками по ипотеке.