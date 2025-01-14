Что происходит с ценами на жилье в Европе?

Процентные ставки по кредитам постепенно начинают снижаться, поэтому люди, которые в последние годы откладывали покупку жилья в кредит, снова начинают об этом думать. По словам представителей банков, об этом же свидетельствует рост и активности — увеличивается количество и кредитных заявок, и выданных кредитов.

„В течение следующих двух лет номинальные цены на жилье в большинстве стран вырастут на небольшое или среднее однозначное число“, — говорится в обзоре Fitch Ratings по жилищному и ипотечному кредитованию за 2025 год.

Fitch Ratings прогнозирует, что цены на жилье в течение следующих двух лет вырастут во всем мире, в том числе в большинстве европейских стран.

В еврозоне реальные доходы домохозяйств продолжают расти, что приводит к росту спроса и повышению цен почти во всех государствах.

Единственное исключение - Франция, где ожидается падение цен, в том числе из-за политической неопределенности. Это снижение цен не может быть компенсировано ограниченным предложением и более низкими ставками. Однако ожидается, что темпы снижения будут меньше, чем в прошлом году, и цены, вероятно, начнут расти в 2026 году.