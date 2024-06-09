Что нужно знать о запрете на ввоз в Литву российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов

Для того чтобы люди могли комфортно и безопасно путешествовать с продуктами питания, необходимыми им для личного потребления, запрет не распространяется на продукты питания в открытой упаковке, необходимые для путешествия физических лиц. Исключения по решению Государственной продовольственно-ветеринарной службы распространяются на мясные и молочные продукты.
Список продуктов, запрещенных к ввозу, включает 24 группы товаров: живые животные, мясо и мясные продукты, рыба и ракообразные, молоко и молочные продукты, яйца, мед, деревья и другие растения, луковицы, овощи, фрукты и орехи, кофе, чай, специи, зерно и зерновые продукты, мука, крахмал, масла и жиры, воск, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для скота, отходы пищевой промышленности, а также табак и его переработанные альтернативы.
Литва поддерживает меры на уровне Европейского союза (ЕС) по ограничению импорта из России и Беларуси.
С 1 июля некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные продукты и корма будут облагаться более высокими импортными тарифами ЕС, что обеспечит бесперебойное функционирование единого рынка и Таможенного союза ЕС. Литва призывает Европейскую комиссию как можно скорее представить предложение о расширении списка повышенных импортных пошлин на другие сельскохозяйственные товары.
В марте Еврокомиссия предложила повысить тарифы на импорт российского и белорусского зерна в ЕС. Решение было принято в мае. В ходе этого процесса Литва также предложила повысить тарифы на овощи и рыбную продукцию.
Закон о запрете импорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов был принят Сеймом 25 апреля. Эта мера направлена на ограничение возможности зарабатывать на экспорте сельскохозяйственной продукции и кормов, сокращение потенциальных доходов и экономических возможностей для финансирования агрессии России против Украины.