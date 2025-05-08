2025.05.08 14:52

Что надо знать об округлении: мелкие монеты никуда не исчезнут, ими могут давать сдачу

 
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ФОТО: Dainius Labutis | Elta

С 1 мая 2025 г. в Литве при наличном расчете окончательную стоимость товаров и услуг округляют. Это значит, что при наличном расчете конечную сумму округляют до ближайших 0, 5 или 10 центов, сообщает Центробанк Литвы и напоминает о том, что надо помнить.

Напомним, что цель изменений - уменьшение числа мелких монет в обороте и постепенный переход к более эффективному использованию денег.

Монеты достоинством в 1 и 2 цента никуда не исчезнут

Монеты достоинством в 1 и 2 цента останутся в обороте – их будут использовать как обычное средство расчета. Ими можно оплатить покупку и давать сдачу.

Эти монеты не теряют свою ценность – их будут принимать и в будущем.

„Жителям не надо спешить с отказом и избавлением от 1 и 2-центовых монет. Эти монеты остаются в обороте, просто после того как запустится механизм округления, их естественным путем станет меньше“, – сообщает Центробанк.

Сдачу могут давать и мелкими монетами

Несмотря на то, что действует система округления, сдачу могут давать и мелкими монетами.

ЦБ рекомендует давать сдачу мелкими монетами только тогда, когда в кассе нет монет другого номинала. Это поможет быстрее изъять монеты из оборота.

Бизнесу: что делать с 1 и 2-центовыми

Бизнес должен в обычном порядке пользоваться этими монетами. Их можно вносить на свои счет, воспользовавшись услугой инкассации или обменять их в кассах ЦБ в Вильнюсе или Каунасе.

ЦБ один раз в день бесплатно меняет мелкие монеты физическим и юридическим лицам. Количество обмениваемых монет не ограничивается. Деньги на счет клиента переводят не позже чем в течение 15 рабочих дней. Можно также сразу обменять монеты на банкноты при наличном расчете – каждому человеку в день обменивают 500–1000 евро, столько, сколько помещается в одну специальную емкость.

Другие кредитные ведомства меняют монеты за установленную плату.

Sumos apvalinimas atsiskaitant grynaisiais

Округление используют только при наличном расчете

Округляют только конечную стоимость товаров и услуг и только при наличном расчете. Округление никак не влияет на ценовую политику, цены не меняются.

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