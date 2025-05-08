Что надо знать об округлении: мелкие монеты никуда не исчезнут, ими могут давать сдачу

Напомним, что цель изменений - уменьшение числа мелких монет в обороте и постепенный переход к более эффективному использованию денег.

Монеты достоинством в 1 и 2 цента никуда не исчезнут

Монеты достоинством в 1 и 2 цента останутся в обороте – их будут использовать как обычное средство расчета. Ими можно оплатить покупку и давать сдачу.

Эти монеты не теряют свою ценность – их будут принимать и в будущем.

„Жителям не надо спешить с отказом и избавлением от 1 и 2-центовых монет. Эти монеты остаются в обороте, просто после того как запустится механизм округления, их естественным путем станет меньше“, – сообщает Центробанк.

Сдачу могут давать и мелкими монетами