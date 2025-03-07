Что можно купить в Вильнюсе за 100 000 евро: от советского наследия до лофта

Представитель Ober haus Марюс Чулада сказал, что жилье в Вильнюсе каждый год дорожает на 5-10%.
5 лет назад за 100 000 евро было больше вариантов, чем сейчас. На вопрос, что именно можно купить за такие деньги, брокер сказал – это старые квартиры в советских блочных домах, площадь такого жилья около 50 кв. м.
Что касается нового жилья, ситуация такая: „Разве что это очень маленькая квартира, но тогда надо смотреть, какая там планировка, возможно ли в них жить. <...> Кроме того, меньше вариантов ближе к центру“.
Еще 5 лет назад за 100 000 евро можно было купить новую двухкомнатную квартиру.
Какие варианты за 100 000 евро есть в продаже? Цены на жилье в спальных районах - Юстинишкес, Каролинишкес или Жирмунай - начинаются от 95 000 евро.
В Каролинишкес, на ул. А.-П.Каволюко за 95 000 евро продают двухкомнатную квартиру в доме 1974 года. Площадь квартиры почти 50 кв. м.
За такую же цену можно купить однокомнатную квартиру на ул. Юстинишкю (дом 1988 года). Площадь чуть больше 40 кв. м.
За 100 000 евро жилье можно купить даже в Науяместисе, только здесь это маленькие квартиры или без отделки. На ул. Витянё за 95 000 евро предлагают лофт с бытовой техникой, однако площадь всего 20 кв. м.
Столько же стоит квартира в Старом городе, на ул. Гелю, площадь – 21 кв. м.
В спальных районах за 100 000 евро можно купить жилье попросторнее.
Например, в Шнипишкес, на ул. Крокувос, продают однокомнатную квартиру в доме 1962 года за 99 000 евро.
Примерно за 100 000 евро можно купить квартиру в новом доме в Новой Вильне, в Пилайте или в Лаздинай.
Больше 100 000 евро квартиры стоят в спальных районах и их площадь будет больше, например, 70 кв. м.
Чуть больше 100 000 евро стоит лофт в Жирмунай, на ул. Жирмуну (105 000 евро), его площадь 30 кв. м, год оборудования - 2023.
За 110 000 евро можно найти жилье в центре или рядом с центром. Правда, чем ближе к центру, тем меньше площадь.
Например, в Науяместисе, на ул. Биржялё 23-осёс продают однокомнатную квартиру за 110 000 евро (площадь 25 кв. м), однако квартира в доме 2020 года. Маленькие квартиры за 110 000 евро есть и в Жверинасе, и в Науяместисе.