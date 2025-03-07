Что можно купить в Вильнюсе за 100 000 евро: от советского наследия до лофта

Представитель Ober haus Марюс Чулада сказал, что жилье в Вильнюсе каждый год дорожает на 5-10%.

5 лет назад за 100 000 евро было больше вариантов, чем сейчас. На вопрос, что именно можно купить за такие деньги, брокер сказал – это старые квартиры в советских блочных домах, площадь такого жилья около 50 кв. м.

Что касается нового жилья, ситуация такая: „Разве что это очень маленькая квартира, но тогда надо смотреть, какая там планировка, возможно ли в них жить. <...> Кроме того, меньше вариантов ближе к центру“.

Еще 5 лет назад за 100 000 евро можно было купить новую двухкомнатную квартиру.