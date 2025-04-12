Что делать с мелкими центами с мая: есть особая услуга

Чтобы уменьшить монеты достоинством в 1 и 2 центра в обороте, с 1 мая конечная сумма будет округляться при наличном расчете.
По данным Центробанка Литвы, расходы на чеканку монет в 1 и 2 центра дороже, чем сами монеты, а используют их люди всего один раз. Позже их выбрасывают в фонтаны, держат в автосалонах или в копилках.
Торговцы на прошлой неделе рассказали Delfi, что уже подготовились к переменам, но не исключали возможности недоразумений, ведь клиентам придется объяснять новый порядок. Они сказали, что в магазинах появятся плакаты с разъяснением нового порядка, о действии нового порядка будут информировать и с помощью громкоговорителей.
Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, будет округлена до 5. Тогда как сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов, будет округлена до 5, а окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 8 или 9 евроцентов, будет округлена до 10.
Округление суммы не означает, что нельзя будет платить мелкими монетами в 1 и 2 цента – их по-прежнему будут принимать в магазинах, на рынках, в ресторанах, на почте и т.д.
Не секрет, что некоторые торговцы неохотно принимают мелкие монеты. Поэтому надо знать, что есть еще один способ избавления от них. Центробанк предоставляет услугу обмена.
На сайте ЦБ сказано, что в день один человек может обменять столько монет, сколько вмещается в литровую емкость. Деньги в таком случае человеку выплачивают сразу.
В литровую емкость вмещается около 1200 евро, если речь идет о самых мелких монетах – 20–30 евро, в среднем 300–500 евро, сказа Delfi представитель ЦБ Ирмантас Климас.
По его словам, это самая популярная услуга ЦБ.
„В 2024 году мы обменяли монеты на банкноты 29 000 раз.
В первом квартале 2025 года провели 7200 таких операций, включая операции с переводом денег на счет клиента, таких операций было 6800“, – сказал Delfi Климас.
Важно, что нет минимальной суммы обмена, можно принести и несколько евро монетами.
Если деньги переводят на счет, то в день проводят неограниченное число операций.
Деньги окажутся на счету не позже чем в течение 15 рабочих дней. Клиенты должны подать письменную заявку, ее можно заполнить на месте или заранее.
Правда, перевод монет на счет особой популярностью не пользуется.
„Такой услугой пользуется немного клиентов. В первом квартале 2025 года было 340 таких операций. В 2024 году - около 1200“, – сказал Климас.
Чтобы проделать эти операции, надо предъявить удостоверение личности. Такие услуги в кассах ЦБ на ул. Жирмуну в Вильнюсе и на ул. Майронё в Каунасе предоставляют бесплатно.