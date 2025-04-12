Что делать с мелкими центами с мая: есть особая услуга

Чтобы уменьшить монеты достоинством в 1 и 2 центра в обороте, с 1 мая конечная сумма будет округляться при наличном расчете.

По данным Центробанка Литвы, расходы на чеканку монет в 1 и 2 центра дороже, чем сами монеты, а используют их люди всего один раз. Позже их выбрасывают в фонтаны, держат в автосалонах или в копилках.

Торговцы на прошлой неделе рассказали Delfi, что уже подготовились к переменам, но не исключали возможности недоразумений, ведь клиентам придется объяснять новый порядок. Они сказали, что в магазинах появятся плакаты с разъяснением нового порядка, о действии нового порядка будут информировать и с помощью громкоговорителей.