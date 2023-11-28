Члены Сейма предлагают Госконтролю провести аудит государственных предприятий

Госконтролю предлагается провести "финансовый, операционный и государственный аудит соответствия" за 2021 и 2022 бюджетные годы этих предприятий и "оценить использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов проверяемых субъектов с точки зрения экономической эффективности, необходимости закупок/эффективности и результативности осуществления закупок, а также выявить возможности совершенствования деятельности".

Парламентарии Йонас Пинскус и Андрюс Паленис, зарегистрировавшие такой проект постановления, также предложили сроки проведения аудита – до 1 декабря 2024 года.