Член правления Vičiūnai Group заявил, что не верил, что завод в Калининграде удастся продать

"Нет (данные о компании не вызвали подозрений – ELTA). В Литве, Вильнюсе, Каунасе или где-либо еще, почти всегда, когда развивается более крупный объект недвижимости, почти всегда для него создается свежее, новое ЗАО. (...) Вносить уставный капитал не обязательно, и то, что компания свежая, ничего не меняет", – заявил Д. Матийошайтис в передаче ELTA Kampas.
"Акционеры вносят свою долю в виде кредита, который автоматически передается в залог банку, все акции также передаются в залог банку, и он управляет всем процессом, связанным с деньгами. Тот факт, что для этой покупки была создана компания, не является какой-то необычной практикой, многие так делают, будь то в России, Литве или США", – пояснил он, отметив, что конечными бенефициарами являются два бизнесмена, "стоящие" за вышеупомянутой компанией.
Как сообщило российское издание "Коммерсантъ", "Группа Океан" может действовать в интересах Unifrost – крупного импортера рыбы и морепродуктов, однако Д. Матийошайтис не смог это ни подтвердить, ни опровергнуть. Он отметил, что литовские СМИ предпочитают цитировать российские СМИ только тогда, когда в них "говорится чушь о Vičiūnai".
"Ложь ли это, домыслы или правда, я по правде действительно не могу сказать, под одеяла и простыни не лезу. Кто чей ставленник или родственник, мы эту домашнюю работу не будем выполнять", — заявил член правления группы Vičiūnai.
"Эта сплетня о Unifrost исходит из той же России. (...) Литовские СМИ не цитируют то, что неудобно, то российских СМИ не цитируют, потому что они несут чушь, но когда они опубликовали какую-то сплетню о Vičiūnai, то сразу принимаем за чистую монету. (...) Де-факто, де-юре и по-разному мы видим этих двух лиц как покупателей, как конечных бенефициаров. (...) Мы проверили, они не имеют никакого отношения к санкциям", – отметил он.
Член правления Vičiūnai Group заявил, что еще полгода назад не верил, что завод в Калининграде удастся продать, но, при этом добавил, что ситуация изменилась в ходе переговоров с четвертым потенциальным покупателем.
"Если честно, то полгода назад, осенью, когда мы предприняли четвертую попытку (продать завод Vičiūnai в Калининграде – ELTA), наши руки были довольно опустившиеся. Мы уже не верили, что продажа бизнеса удастся. Компаниям в сотни раз крупнее не удается ничего успешно продать, некоторые даже не планируют продавать", – заверил Д. Матийошайтис.
"Мы с ними достигли той стадии, получили подтверждение от банка, что финансирование обеспечено, что они получили свою долю, а банк им остальную часть выплачивает. В стране была запущена программа для местных предпринимателей на хороших условиях, 80 проц. финансирования дает банк на приобретение бизнеса", – сказал он.
Д. Матийошайтис наконец заявил, что за "Группой Океан" "стоят" два физических лица, местные бизнесмены, которых он лично не видел.
"Им автоматически не нужна была такая большая своя доля, мы получили все документы, два физических лица, одну женщину мы упомянули в пресс-релизе (Мария Бухарова – ELTA), которая является и акционером, и директором, она у нотариуса все подписала, но есть и другое физическое лицо, я его записал. Но это какие-то местные бизнесмены, я лично ни одного из них не видел, как и не одного из первых трех претендентов на покупку", – заявил член правления Vičiūnai Group.