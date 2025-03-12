2025.03.12 07:10

Читателя удивило приглушенное освещение в магазине: неужели торговые сети снова экономят?

 
ru.DELFI.lt
Didysis išpardavimas visose Lietuvos „Maxima“ parduotuvėse
Didysis išpardavimas visose Lietuvos „Maxima“ parduotuvėse
ФОТО: Bendrovės archyvas

В редакцию Delfi обратился читатель, который рассказал, что в магазине одной из крупных торговых сетей в выходные было приглушено освещение. Неужели торговые сети снова экономят на электричестве, вопрошал читатель. Однако представитель сети сказал, что с экономией это не связано.

Читатель писал о приглушенном освещении в магазине Maxima в столичном ТЦ Akropolis.

„Когда мы делали покупки, заметили, что в магазине темно. Свет приглушенный.

Покупателей в субботу было много, такое освещение мешало. Неужели торговые сети снова экономят на ресурсах?“, – klausė jis.

Delfi связался с представителем Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене. По ее словам, магазин сейчас обновляют, это могло быть причиной более тусклого освещения.

„Из-за перестановки стеллажей местами освещение было более тусклым, никаких проблем с освещением нет.

Мы с 2021 года начали обновлять магазины – наша цель, чтобы все Maximа одинакового размера предлагали одинаковый ассортимент, tт.е. стали одного формата. До Пасхи мы планируем завершить процесс обновления“, – сказала она.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии