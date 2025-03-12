Читателя удивило приглушенное освещение в магазине: неужели торговые сети снова экономят?

Читатель писал о приглушенном освещении в магазине Maxima в столичном ТЦ Akropolis.
„Когда мы делали покупки, заметили, что в магазине темно. Свет приглушенный.
Покупателей в субботу было много, такое освещение мешало. Неужели торговые сети снова экономят на ресурсах?“, – klausė jis.
Delfi связался с представителем Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене. По ее словам, магазин сейчас обновляют, это могло быть причиной более тусклого освещения.
„Из-за перестановки стеллажей местами освещение было более тусклым, никаких проблем с освещением нет.
Мы с 2021 года начали обновлять магазины – наша цель, чтобы все Maximа одинакового размера предлагали одинаковый ассортимент, tт.е. стали одного формата. До Пасхи мы планируем завершить процесс обновления“, – сказала она.