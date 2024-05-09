Чистая прибыль Вильнюсских теплосетей в прошлом году выросла на 146,8% – до 30 млн евро

По данным ВТС, прошлогодняя прибыль будет направлена ​​на долгосрочные инвестиционные проекты по повышению эффективности производства тепла, внедрению инноваций и реализации долгосрочных целей компании по отказу от использования ископаемого топлива в производстве теплоэнергии при одновременном снижении ее стоимости.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) компании ВТС, производящей электроэнергию и снабжающей город Вильнюс теплом и горячей водой, составляет 26,6 млн евро, что на 5,1 проц. больше, чем в 2022 г. – тогда EBITDA составила 25,3 млн евро.

"Результаты отражают снижение спроса на тепловую энергию и снижение стоимости теплоснабжения из-за относительно теплой зимы, а на показатель прибыли повлияла победа, достигнутая в конце года в Стокгольмском арбитражном суде над бывшими управляющими теплохозяйства", –сообщается в пресс-релизе компании.

Прошлогодние инвестиции ВТС составили 22,6 млн евро, что на 209,6 проц. больше, чем в 2022 г.

Кроме того, согласно пресс-релизу, компания зафиксировала удвоение рентабельности собственного капитала (ROE), которая в прошлом году достигла 17,7 проц. (в 2022 г. – 8,8 проц.). За 2023 г. имущество компании увеличилось на 22,6 проц. и на конец года составило 173,1 млн евро.