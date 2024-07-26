Число желающих получить водительские права растет: Regitra приняла дополнительные меры

В течение 2024 года в первом полугодии на практические экзамены зарегистрировались в общей сложности почти 80 тыс. будущих водителей, т.е. на 4 тысячи больше, чем в прошлом году за тот же период. При этом только в этом году было принято почти 8 тысяч практических экзаменов категории А, то есть на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году за тот же период. По мере увеличения потока клиентов в этом году к команде экзаменаторов Regitra присоединились 16 новых экзаменаторов – в настоящее время их работает более 100 по всей Литве.