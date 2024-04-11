Число пассажиров airBaltic в Вильнюсе увеличилось почти в два раза

 
ru.DELFI.lt
„airBaltic“
„airBaltic“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает успешную работу в этом году. В марте 2024 г. услугами этой авиакомпании в Вильнюсе воспользовались 51 300 пассажиров, на 40% больше, чем в то же время в прошлом году. В зимний период число пассажиров традиционно сокращается. В марте самолеты airBaltic осуществили 587 полетов, на 38% больше, чем год назад, пишет портал madeinvilnius.lt.

"В марте с наших баз мы перевезли почти на 100 000 пассажиров больше, чем в феврале, так мы упрочили свою позицию в странах Балтии, как любимой компании. На лето у нас есть прекрасные предложения для клиентов. Мы рассматриваем возможность расширения сети airBaltic из Вильнюса в Центральной и Юго-восточной Европе, мы добавляем направления, увеличиваем число рейсов в популярные города", – сказал президент airBaltic Мартин Гаусс.

В этом году airBaltic планирует предложить из Литвы 5 новых маршрутов, четыре из Вильнюса в Краков, Гамбург, Лиссабон, Осло (Торп) и один из Паланги в Амстердам. Кроме того, авиакомпания планирует чаще летать из Вильнюса в Париж, Мюнхен, Таллин, а из Паланги - в Ригу.

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