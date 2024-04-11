Число пассажиров airBaltic в Вильнюсе увеличилось почти в два раза

"В марте с наших баз мы перевезли почти на 100 000 пассажиров больше, чем в феврале, так мы упрочили свою позицию в странах Балтии, как любимой компании. На лето у нас есть прекрасные предложения для клиентов. Мы рассматриваем возможность расширения сети airBaltic из Вильнюса в Центральной и Юго-восточной Европе, мы добавляем направления, увеличиваем число рейсов в популярные города", – сказал президент airBaltic Мартин Гаусс.