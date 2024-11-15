Чипов не будет: Teltonika замораживает грандиозный проект в Литве на 6000 рабочих мест

Об этом сообщил в пятницу в своем аккаунте LinkedIn глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис.
„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.
По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.
„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.
По словам бизнесмена, основная причина этого в том, что в Литве не хватает электромощностей на 63 мегаватта (МВт), на появление которых к 2027 году „не осталось надежды“, несмотря на обещания МЭИ о создании „зеленого“ коридора для инвестиций.
Также, по мнению А. Паукштиса, слишком долго происходит смена назначения земельных участков под строительство на промышленное.
„Министр энергетики обещал, что электричество обязательно будет. Когда я обратился в LITGRID (оператор передачи электроэнергии – ELTA) – они ответили, что у них есть более важные проекты, чем этот, и предложили мне самому спроектировать и оснастить Куприёнишкскую распределительную подстанцию и кабели 110 кВ (киловольт – ELTA) длиной 7 км по принципу Fast track“, – пояснил бизнесмен.
„Тогда еще мы не опустили руки. Мы наняли проектировщиков, за год подготовили проект, а в августе должны были получить разрешение на строительство. Согласования затянулись, пока в итоге государственная дорожная служба Via Lietuva не заблокировала проект, заявив, что они постоянно конфликтуют с LITGRID, поэтому не допустят прокладку электрокабелей в дорожной охранной зоне и предложила перепроектировать через участки частных собственников“, – заявил он.
По словам бизнесмена, Оператора энергораспределения (ESO) просили установить электростанцию по производству электроэнергии из природного газа, однако этого не разрешают требования природоохраны.
„Я не побоялся угрозы войны, я отказался инвестировать в другие страны. Теперь я понял, насколько дорого ошибался. Я никогда не поддерживал ни одну политическую партию, может быть, поэтому нашим инвестициям в Литве загорелся „красный“ светофор. Прошу прощения у всех 3 тыс. работников Teltonika, что не сбылась мечта построить самый красивый парк высоких технологий в Европе. Возможно, это удастся в другом месте“, – выразил сожаление А. Паукштис.
Президент Конфедерации промышленников Литвы о ситуации с Teltonika: в Литве чересчур много бюрократизма
По мнению президента Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантаса Янулявичюса, заявление руководителя Teltonika Арвидаса Паукштиса о приостановке проекта по строительству парка высоких технологий в Лиепкальнисе является сигналом для Литвы о необходимости приложить больше усилий и ресурсов для экономического развития.
„Мы должны начать с себя, с Литвы, чтобы сократить бюрократию, ускорить решения. Если мы будем спать и надеяться, что кто-то здесь всё сделает на отлично, а мы просто перераспределим это всё или обложим налогом тех, кто больше зарабатывает, и наши проблемы будут решены, то могу сказать, что они будут только углубляться“, – сказал В. Янулявичюс.
„Очень не хотелось бы, чтобы Литва превратилась в одну из тех стран глобального юга, которая, очарованная дотациями ЕС, деньгами, уснула и перестала развиваться дальше“, – добавил он.
Слишком мало инвестиций в инновации
По словам главы КПЛ, проблема не только в Литве, но и в Евросоюзе (ЕС) в целом – на мировом рынке существенно упала конкурентоспособность. Это, по его словам, произошло из-за решения меньше инвестировать в инновации и больше – в регулирование экономики путем расширения бюрократического аппарата.
„Европейский союз слишком бюрократизирован. По мнению нас, промышленников, мы слишком мало вкладываем в исследования, слишком много концентрируемся на наших классических вопросах и кое-где слишком далеко ушли от конкурентоспособности физического производства – промышленных товаров“, – заявил В. Янулявичюс во время пятничной дискуссии, организованной бюро Европарламента в Литве.
По словам представителя промышленников, в Европе зачастую избегают инвестиций в более рискованные инновации и исследования. По его данным, крупнейшие страны ЕС тратят на научные исследования всего 2,3 проц. ВВП, при этом США выделяют 3,5 проц., а Китай – 5 проц.
„Как бы ни было сложно говорить об этом, но Китай с его государственным сектором и США более открыты для рисков попыток и инвестиций в исследования“, — сказал он.
„Наша разница, разрыв образовался из-за того, что мы слишком забюрократизировали, не инвестировали в инновации и почивали на собственных лаврах“, – подчеркнул президент КПЛ.
По словам В. Янулявичюса, за последние два года целых 36 компаний ушли из ЕС и обосновались в США, среди которых 9 миллиардных компаний. По его словам, на это также повлияло существенное повышение цен на энергоносители, которые в несколько раз выше, чем в США или Китае.
„У нас цены на энергоносители в 2-3 раза выше, чем в США. Нам нужна чистая, зеленая и доступная цена, потому что иначе у промышленности, крупной промышленности, попросту нет шанса на развитие“, – пояснил бизнесмен.