Чипов не будет: Teltonika замораживает грандиозный проект в Литве на 6000 рабочих мест

„Мы должны начать с себя, с Литвы, чтобы сократить бюрократию, ускорить решения. Если мы будем спать и надеяться, что кто-то здесь всё сделает на отлично, а мы просто перераспределим это всё или обложим налогом тех, кто больше зарабатывает, и наши проблемы будут решены, то могу сказать, что они будут только углубляться“, – сказал В. Янулявичюс.