2024.08.20 12:45

Чебуреки снова покоряют Вильнюс

 
ru.DELFI.lt
Čeburekas
Čeburekas
ФОТО: Andrius Užkalnis

Чебуреки возвращаются на улицу Пилимо: цена вас удивит, сообщает портал madeinvilnius. На этот раз новая чебуречная расположится там, где когда-то были эти деликатесы - на улице Пилимо.

Улица Пилимо, 38 – именно здесь расположится новый ресторан чебуреков. Об этом говорят надписи на витрине. Также в них можно увидеть, что цена горячего пирожка с мясом составляет 2,50 евро. Как и в старые времена, в этой закусочной можно будет купить кибинай и пончики.

Čeburekų vietelė - так называется новое место по продаже чебуреков в Вильнюсе.

Когда-то на этом месте уже была чебуречная. Здесь несколько раз менялись арендаторы: располагался китайский ресторан, стриптиз-клуб и музыкальная гостиная. Теперь после нескольких лет перерыва в эти помещения возвращаются чебуреки.

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