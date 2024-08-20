Чебуреки снова покоряют Вильнюс

Улица Пилимо, 38 – именно здесь расположится новый ресторан чебуреков. Об этом говорят надписи на витрине. Также в них можно увидеть, что цена горячего пирожка с мясом составляет 2,50 евро. Как и в старые времена, в этой закусочной можно будет купить кибинай и пончики.
Čeburekų vietelė - так называется новое место по продаже чебуреков в Вильнюсе.
Когда-то на этом месте уже была чебуречная. Здесь несколько раз менялись арендаторы: располагался китайский ресторан, стриптиз-клуб и музыкальная гостиная. Теперь после нескольких лет перерыва в эти помещения возвращаются чебуреки.