2024.12.01 07:00

Часть торговцев перед праздниками ищет дополнительный персонал: нужны сотни работников

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Parduotuvės kasa
Parduotuvės kasa
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В предпраздничный период торговые сети крутятся, как могут, поскольку жители ищут подарки и покупают продукты для праздничного стола. Часть крупных торговых сетей ищет сотни работников, больше всего кассиров и работников в зале.

Директор отдела кадров Maxima Татьяна Игнатович сказала Delfi, что сеть уже начала принимать на работу дополнительных людей.

„В этом году перед праздниками мы устроим примерно столько же работников, как и в прошлом году – около 200 человек. Наибольшая потребность в работниках – в Вильнюсе и Каунасе“, – сказала Игнатович.

Tatsiana Ihnatovich

Работники нужны в производственных цехах, в сфере логистики, в торговых залах, в кассах, на складах, нужны люди, которые собирают пакеты товаров, комплектуют их, нужны подсобные работники в цехах.

Люди нужны на месяц - с 1 по 31 декабря.

Сеть Rimi также информировала, что ищет работников. Указывалось, что только в Вильнюсе устроят около 50 человек.

„Никаких специфических навыков не нужно: нужны работники в зале, надо пополнять товары на полках и помогать продавцам. Мы надеемся, что это будет необходимая помощь работникам магазинов и возможность заработать“, – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.

Eglė Krasauskienė

Эта сеть отличается тем, что берет на работу подростков и пожилых людей.

В свою очередь представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене сказала Delfi, что работы перед праздниками всегда бывает много, но сеть постоянно расширяется и ищет работников круглый год, не только в праздники.

„Сейчас мы ищем больше всего работников в больших городах – Вильнюсе и Каунасе. Также приглашаем коллег присоединиться к команде центра логистики в Вильнюсе“, – сказала Савицкене и прибавила, что в Вильнюсе и Каунасе ищут 60 работников.

LIDL Lietuva valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė

Представитель Iki Гинтаре Китове подтвердила, что работников только на праздники сеть не ищет.

„И молодежь, и людей постарше мы приглашаем на работу круглый год, не только в праздники. В октябре у нас стартовала кампания поколение Z, мы приглашаем людей приходить работать с друзьями. Предлагаем гибкие условия труда и дополнительные бонусы круглый год. Мы ищем постоянных, не только сезонных работников“, – сказала она.

Gintarė Kitovė

Сеть Norfа перед праздниками намерена справляться с нагрузкой, не привлекая дополнительных работников, сказал ее пресс-секретарь Дарюс Рилишкис.

„Однако, если будет нехватка в работниках, то проблему решат оперативно, поскольку вопрос приема работников решает руководство каждого магазина индивидуально“, – сказал он.

Norfa

Какие зарплаты ждут временных работников?

Rimi сезонным работникам (с 3 декабря по 2 января) предлагает зарплату 1250 евро „на бумаге“.

Maxima конкретные зарплаты не назвала, заметив, что все зависит от индивидуальной позиции кандидата, его опыта и предложила посмотреть данные о зарплатах в предложениях о вакансиях.

Например, работник в зале магазина в ТЦ Molas в Каунасе может получить 955–1040 евро, кассир в магазине в ТЦ Big в Клайпеде – 970–1090 евро, работник в зале в Каунасе (Шилайняй) – 955–1040 евро. Все эти суммы указаны „на бумаге“.

В магазинах сети Lidl средняя зарплата составляет 2048 евро „на бумаге“.

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