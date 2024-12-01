Часть торговцев перед праздниками ищет дополнительный персонал: нужны сотни работников

Директор отдела кадров Maxima Татьяна Игнатович сказала Delfi, что сеть уже начала принимать на работу дополнительных людей.
„В этом году перед праздниками мы устроим примерно столько же работников, как и в прошлом году – около 200 человек. Наибольшая потребность в работниках – в Вильнюсе и Каунасе“, – сказала Игнатович.
Работники нужны в производственных цехах, в сфере логистики, в торговых залах, в кассах, на складах, нужны люди, которые собирают пакеты товаров, комплектуют их, нужны подсобные работники в цехах.
Люди нужны на месяц - с 1 по 31 декабря.
Сеть Rimi также информировала, что ищет работников. Указывалось, что только в Вильнюсе устроят около 50 человек.
„Никаких специфических навыков не нужно: нужны работники в зале, надо пополнять товары на полках и помогать продавцам. Мы надеемся, что это будет необходимая помощь работникам магазинов и возможность заработать“, – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.
Эта сеть отличается тем, что берет на работу подростков и пожилых людей.
В свою очередь представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене сказала Delfi, что работы перед праздниками всегда бывает много, но сеть постоянно расширяется и ищет работников круглый год, не только в праздники.
„Сейчас мы ищем больше всего работников в больших городах – Вильнюсе и Каунасе. Также приглашаем коллег присоединиться к команде центра логистики в Вильнюсе“, – сказала Савицкене и прибавила, что в Вильнюсе и Каунасе ищут 60 работников.
Представитель Iki Гинтаре Китове подтвердила, что работников только на праздники сеть не ищет.
„И молодежь, и людей постарше мы приглашаем на работу круглый год, не только в праздники. В октябре у нас стартовала кампания поколение Z, мы приглашаем людей приходить работать с друзьями. Предлагаем гибкие условия труда и дополнительные бонусы круглый год. Мы ищем постоянных, не только сезонных работников“, – сказала она.
Сеть Norfа перед праздниками намерена справляться с нагрузкой, не привлекая дополнительных работников, сказал ее пресс-секретарь Дарюс Рилишкис.
„Однако, если будет нехватка в работниках, то проблему решат оперативно, поскольку вопрос приема работников решает руководство каждого магазина индивидуально“, – сказал он.
Какие зарплаты ждут временных работников?
Rimi сезонным работникам (с 3 декабря по 2 января) предлагает зарплату 1250 евро „на бумаге“.
Maxima конкретные зарплаты не назвала, заметив, что все зависит от индивидуальной позиции кандидата, его опыта и предложила посмотреть данные о зарплатах в предложениях о вакансиях.
Например, работник в зале магазина в ТЦ Molas в Каунасе может получить 955–1040 евро, кассир в магазине в ТЦ Big в Клайпеде – 970–1090 евро, работник в зале в Каунасе (Шилайняй) – 955–1040 евро. Все эти суммы указаны „на бумаге“.
В магазинах сети Lidl средняя зарплата составляет 2048 евро „на бумаге“.