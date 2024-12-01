Часть торговцев перед праздниками ищет дополнительный персонал: нужны сотни работников

„Никаких специфических навыков не нужно: нужны работники в зале, надо пополнять товары на полках и помогать продавцам. Мы надеемся, что это будет необходимая помощь работникам магазинов и возможность заработать“, – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.

Сеть Rimi также информировала, что ищет работников. Указывалось, что только в Вильнюсе устроят около 50 человек.

Люди нужны на месяц - с 1 по 31 декабря.

Работники нужны в производственных цехах, в сфере логистики, в торговых залах, в кассах, на складах, нужны люди, которые собирают пакеты товаров, комплектуют их, нужны подсобные работники в цехах.

„В этом году перед праздниками мы устроим примерно столько же работников, как и в прошлом году – около 200 человек. Наибольшая потребность в работниках – в Вильнюсе и Каунасе“, – сказала Игнатович.

Директор отдела кадров Maxima Татьяна Игнатович сказала Delfi, что сеть уже начала принимать на работу дополнительных людей.

Эта сеть отличается тем, что берет на работу подростков и пожилых людей.

В свою очередь представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене сказала Delfi, что работы перед праздниками всегда бывает много, но сеть постоянно расширяется и ищет работников круглый год, не только в праздники.

„Сейчас мы ищем больше всего работников в больших городах – Вильнюсе и Каунасе. Также приглашаем коллег присоединиться к команде центра логистики в Вильнюсе“, – сказала Савицкене и прибавила, что в Вильнюсе и Каунасе ищут 60 работников.

Представитель Iki Гинтаре Китове подтвердила, что работников только на праздники сеть не ищет.