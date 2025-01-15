Часть потребителей электроэнергии должна поспешить – с марта придется платить новую плату

Energijos skirstymo operatorius (ESO) напоминает клиентам, что если они больше года не декларируют показания счетчика, то за них это сделают работники ESO, а за выполненную работу придется заплатить 21,76 евро.

Такую плату за фиксацию данных счетчика установила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Ее будут брать с марта 2025 года.

„Самый простой способ не платить за проверку счетчика – самим декларировать его показания и мы рекомендуем делать это регулярно. Это можно сделать, подключившись к сайту ESO или поставщика электричества“, – сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.