Часть потребителей электроэнергии должна поспешить – с марта придется платить новую плату

Energijos skirstymo operatorius (ESO) напоминает клиентам, что если они больше года не декларируют показания счетчика, то за них это сделают работники ESO, а за выполненную работу придется заплатить 21,76 евро.
Такую плату за фиксацию данных счетчика установила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Ее будут брать с марта 2025 года.
„Самый простой способ не платить за проверку счетчика – самим декларировать его показания и мы рекомендуем делать это регулярно. Это можно сделать, подключившись к сайту ESO или поставщика электричества“, – сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.
По ее словам, инженер ESO будет приезжать снимать показания счетчиков к тем клиентам, которые не декларировали данные в течение 12 месяцев. Это значит, что часть клиентов должна сделать это не позже февраля, другие – в марте-апреле. Все зависит от того, когда данные декларировали в последний раз.
„До сих пор за проверку счетчиков, а в нее входят рабочие часы инженеров, расходы на транспорт, горючее, платили все клиенты ESO. Это значит, что те, кто своевременно декларировал показания, оплачивали услугу, которые сами не получали“, – заметила Юодкене.
До сих пор бытовые потребители не оплачивали такие услуги.
„Клиенты, которые на данный момент не декларировали показания счетчиков, могут сделать это до марта. Благодаря декларированию показаний, можно избежать недоразумений в будущем.
Важно понять, что люди, которые не декларируют показания, получают счета по среднему расходу за год, который не всегда отражает фактический расход. Поэтому лучше декларировать показания и платить за фактически использованное электричество“, – подчеркнула Юодкене.
Проверки начнутся с марта, но уже сейчас компания ESO информирует клиентов о них и о введенной плате.
Напоминания вышлют по эл. почте или в виде смс-сообщения, поэтому важно обновить контактные данные в системе ESO.
По данным ESO, на данный момент больше года показания не декларировали около 70 000 потребителей: 68 000 бытовых и 2000 бизнес-клиентов. Из них 13 000 не обновили свои контактные данные.
Плату за эту услугу ГСРЭ утвердила в апреле 2024 года.
Планируется, что после 2030 года у всех потребителей будут стоять умные счетчики. Владельцам таких счетчиков декларировать показания не надо.